Franco Bortuzzo, padre Manuel Bortuzzo/ Sorpresa al GF Vip e confronto con Lulù Selassiè?

Franco Bortuzzo entrerà nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare una sorpresa al figlio Manuel? Nella casa più famosa di Cinecittà, Manuel ha già ricevuto la visita del padre che gli ha ribadito tutto il suo amore e il suo orgoglio per la persona che è. L’incontro tra Franco e Manuel Bortuzzo ha emozionato non solo il pubblico, ma anche gli altri concorrenti del reality, felici di aver assistito ad un momento così intenso tra padre e figlio. Dopo l’abbraccio ricevuto da papà Franco, Manuel, nella casa, si è lasciato andare con Lulù Selassiè.

Perché Rosella e Adriana opinioniste pop del Grande Fratello Vip non ci sono?/ Flop!

Con quest’ultima ci sono stati baci e abbracci, ma anche tante distanze che hanno portato Manuel a respingere più volte Lulù. Franco, inoltre, ha già espresso la propria opinione sul rapporto tra il figlio e Lulù. Questa sera entrerà nella casa per parlare di questo?

Franco Bortuzzo, le parole su Lulù Selassiè

Ci sarà un futuro tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè dopo il Grande Fratello Vip 2021? Franco Bortuzzo non nasconde di avere diversi dubbi a riaguardo. Ospite a Radio Radio nella trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli, commentando il flirt tra il figlio e la principessa Lulù, ha dichiarato:

GIANCARLO MAGALLI SMASCHERA SONIA BRUGANELLI/ Lei "Voleva la sua parte di visibilità"

“Obiettivamente lo dico guardando le sue ex ragazze, tutte stupende e che io oggi rimpiango, perché avevano un carattere molto generoso e molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che è veramente cotto”, ha aggiunto. Questa sera ci sarà un confronto tra Manuel, Franco e Lulù?

LEGGI ANCHE:

Giulio Bissiri, padre delle sorelle Selassié arrestato per truffa: scandalo al GF Vip?/ In carcere a Lugano

© RIPRODUZIONE RISERVATA