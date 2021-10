Manuel Bortuzzo e Manuel Bortuzzo, crisi al GF Vip/ Video: lui la respinge ancora e..

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè continuano ad animare la casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo il primo bacio che aveva fatto pensare alla nascita di una storia d’amore, il nuotatore ha fatto un passo indietro preferendo non correre e conoscere gradatamente la sua coinquilina. Negli scorsi giorni, tuttavia, alcuni atteggiamenti di Manuel hanno scatenato la discussione sul web. Di fronte al rifiuto di Bortuzzo di baciare Lulù, sono tanti gli utenti convinti che Manuel voglia chiudere la conoscenza. Nelle scorse ore, inoltre, un nuovo rifiuto del nuotatore ha rapidamente fatto il giro del web e il video è diventato virale.

Ieri sera, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, i concorrenti si sono divertiti grazie alla musica offerta per l’aperitivo settimanale. Prima di dormire, Manuel e Lulù hanno chiacchierato un po’ a letto e proprio in quel momento sarebbe arrivato l’ennesimo rifiuto.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: il video del rifiuto diventa virale

Mentre chiacchieravano del loro rapporto con Lulù Selassiè che ha chiesto a Manuel Bortuzzo di essere sincero dicendole chiaramente quando la sua presenza lo infastidisce, Lulù, rassicurata dal nuotatore, si è avvicinata nuovamente a lei. Manuel però, l’ha allontanata con il sorriso e Lulù ha reagito con un “sei antipatico”. Un piccolo siparietto tra i due gieffini che ha catturato l’attenzione dei fan del reality che hanno reso il video virale facendolo girare sui social.

Sul web sono state diverse le reazioni. Da una parte c’è chi spera che Manuel mette le cose in chiaro senza filtri e, dall’altra, c’è chi spera che Lulù si renda conto di non essere totalmente corrisposta. “Lulù amore io ti voglio bene però svegliati amore mio che mamma non ce la fa”, scrive una ragazza su twitter.

Lulù amore io ti voglio bene però svegliati amore mio che mamma non ce la fa #gfvip pic.twitter.com/d88mPT04d2 — ARMANICOMIO (@GIOVYB94) October 1, 2021

