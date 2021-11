Franco Bortuzzo, papà di Manuel/ Al GF Vip per Alex Belli? “Le verità stasera!”

Franco Bortuzzo è il primo e più grande sostenitore di suo figlio Manuel Bortuzzo. È lui a seguirlo ogni giorno in TV, nella sua avventura al Grande Fratello Vip, ad essersi finora mostrato in Casa e ad averci messo faccia e voce per difenderlo o spiegare particolari situazioni che lo riguardano. È accaduto anche nelle ultime ore, quando di fronte alla frase infelice di Alex Belli su suo figlio, ha utilizzato i social per replicare a tono.

Un intervento che non rimarrà inosservato e che probabilmente questa sera Alfonso Signorini tirerà fuori nel corso della nuova diretta del reality per chiarire la vicenda. Franco Bortuzzo, intanto, ricorda al pubblico l’appuntamento di questa sera su Canale 5 e lo fa con una frase di Giucas Casella che sembra quasi una stoccata dopo quanto accaduto: “L’acqua mi bagna, il vento mi asciuga”.

Franco Bortuzzo vuole un confronto con Alex Belli al Grande Fratello Vip?

“Le verità stasera”, scrive Franco Bortuzzo nel suo ultimo post con tanto di foto di suo figlio Manuel Bortuzzo. L’uomo sembra far intendere che questa sera potrebbe accadere qualcosa di importante riguardante le ultime vicende: che faccia riferimento ad un suo possibile ingresso per un confronto con Alex Belli? Intanto anche lo staff del nuotatore, via Instagram, ha commentato la frase di Belli su Manuel, chiedendo che vengano presi dei provvedimenti: “Manuel magari non se la prenderà, ma riteniamo giusto segnalare l’accaduto”. C’è, infatti, un forte risentimento anche da parte del web in merito alla vicenda che merita, secondo tanti, una forte decisione da parte della produzione del reality.

