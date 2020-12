Franco Cordova e Pietro Perdini, ex marito e compagno Marisa Laurito/ “La libertà..”

Franco Cordova e Pietro Perdini sono quelli che possiamo definire gli uomini di Marisa Laurito. Uno è il suo ex marito (marito lampo) e il secondo è il suo attuale compagno, colui che le sa stare accanto lasciandole la libertà a cui lei non ha mai voluto rinunciare. Non si sa molto circa il compagno dell’attrice napoletana, tutto il suo mondo è molto lontano da quello della televisione, ma quello che si sa è che si tratta di un imprenditore che lavora in quel di Savona ma non sappiamo bene qual è il settore a cui appartiene. Unica notizia è quella che la stessa Marisa Laurita ha rivelato a Caterina Balivo parlando di lui come di “un ex industriale che vendeva utensili da cucina in tutto il mondo, è stato leader del settore, ma ora è in pensione”. Secondo quello che si sa, Pietro Perdini e Marisa Laurito stanno insieme nel 2002 quel giorno fu Renzo Arbore a presentarglielo e a quel punto lui le ha baciato la mano e le ha detto: Mio padre è un suo grande fan”.

L’addio a Franco Cordova dopo tre mesi e l’amore per Pietro Perdini

In quel momento lei era reduce dall’addio al marito, Franco Cordova, l’uomo con il quale si è sposato dopo 7 mesi di fidanzamento ma che ha lasciato tre mesi dopo quando ha capito che lui voleva una donna da tenere a casa ad occuparsi di casa e famiglia e, quindi, pronta a rinunciare alla recitazione. Inutile dire che Marisa Laurito ha subito scelto la sua libertà perché “ha un carattere troppo indipendente e vitale”. Riguardo a Pietro Perdini e il loro possibile matrimonio ha raccontato: “Non ci siamo ancora sposati, c’è tempo fino agli 85 anni. Ma ci sposeremo sicuramente sul mare, mio marito è meraviglioso, lo amo, stiamo insieme da diciannove anni: ho trovato l’uomo della mia vita e quindi siamo a cavallo. È bello, simpatico, figo e spiritoso. Non è geloso, ama la libertà quanto me. Coppia aperta? Siamo chiusissimi, c’è un’apertura per vivere che è basilare”.



