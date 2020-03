Franco Cordova e Pietro Perdini, ex marito e fidanzato Marisa Laurito/ “L’amore è…”

Franco Cordova e Pietro Perdini sono rispettivamente l’ex marito e fidanzato storico di Marisa Laurito, l’attrice ospite di “Da noi a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini su Raiuno. Ospite della puntata di domenica 15 marzo l’attrice Marisa Laurito pronta a raccontarsi tra vita professionale e privata. Possibile che l’attrice napoletana si soffermerà a parlare anche della sua vita privata e del matrimonio con Franco Cordova, ex calciatore italiano, con cui è stata sposata per circa un anno. “Io e Franco Cordova? Eravamo convinti di sposarci, molti pensarono fosse un’operazione di pubblicità: dal fidanzamento al matrimonio è cambiato tutto. Di lui non posso parlare male perché è stata una persona molto carina. Ci siamo lasciati di comune accordo, lui pensava di potermi domare ma era impossibile. Era un po’ restio al fatto di farmi lavorare” ha dichiarato la showgirl ed attrice napoletana. Un matrimonio terminato presto per incompatibilità caratteriali: “Franco oltre a essere un mito della Roma è una persona molto intelligente e divertente. Purtroppo non eravamo fatti l’uno per l’altra, eravamo diversi caratterialmente. Abbiamo tentato di andare d’accordo, ma non è andata bene”. Nonostante la separazione però i rapporti tra i due sono ancora oggi ottimi: “ogni tanto, ma non tantissimo”:

Marisa Laurito, marito e figli: “Pietro è l’uomo della mia vita”

Dopo la fine del matrimonio con Franco Cordova, Marisa Laurito ha ritrovato l’amore tra le braccai di Pietro Perdini. L’incontro tra i due è avvenuto grazie allo zampino di Renzo Arbore, grande amico dell’attrice. “Renzo Arbore mi chiamò e mi portò in un ristorante con Luciano De Crescenzo. Lui se ne andò, allora Renzo mi portò in un bar dove Piero era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile ‘Mio padre è un suo grande fan”. Ma non finisce qui, la Laurito ha anche ricordato come quell’incontro è avvenuto in un momento particolare della sua vita: “io soffrivo pene d’amore, Renzo allora mi disse: ‘Dovevi dargli il numero di telefono’. E io gli dissi che glielo avevo già dato”. Un amore che dura da quasi 20 anni anche se la coppia non ha mai fatto il grande passo del matrimonio: “non ci siamo ancora sposati, c’è tempo fino agli 85 anni. Ma ci sposeremo sicuramente sul mare”. Una cosa è certa Marisa risceglierebbe ancora oggi Pietro: “mio marito è meraviglioso, lo amo, stiamo insieme da diciannove anni: ho trovato l’uomo della mia vita e quindi siamo a cavallo. È bello, simpatico, figo e spiritoso. Non è geloso, ama la libertà quanto me. Coppia aperta? Siamo chiusissimi, c’è un’apertura per vivere che è basilare”. Nonostante l’amore abbia bussato per ben due volte al cuore della bravissima attrice e showgirl, la Laurito non ha mai avuto figli.

