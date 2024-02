Franco Cordova e Roberto Paolopoli, chi sono gli ex mariti di Simona Marchini/ Matrimoni finiti col divorzio

Roberto Paolopoli, chi è l’ex marito di Simona Marchini

Roberto Paolopoli è stato il primo marito di Simona Marchini. Il barone e l’attrice si sono sposati molto giovani e hanno avuto una figlia, Roberta. Di Roberto Paolopoli non si hanno molte informazioni, ma nel corso degli anni, l’attrice ha parlato del proprio matrimonio svelando anche di aver attraversato un momento delicato. «Mi sposai una prima volta, ma non funzionò. Avevo ventuno anni. Dopo tre di matrimonio e con una figlia, mi separai. Uscii da quella storia con le ossa rotte», ha dichiarato in un’intervista dall’attrice rilasciata qualche tempo fa ai microfoni de La Repubblica.

L’attrice ha parlato del primo matrimonio anche nel corso di una puntata di Verissimo dichiarando che «è stata un’esperienza molto difficile, fino a quando è saltato tutto, con molta pena».

Il secondo marito di Simona Marchini è stato Franco Cordova, calciatore che ha cominciato a giocare sin da giovanissimo. Dopo l’esordio tra i professionisti con la Salernitana in Serie C, ha giocato in diverse squadre raggiungendo il punto più alto della sua carriera approdando alla Roma. Nella capitale ha trovato anche l’amore con Simona Marchini. I due si sono sposati negli Anni ’70.

Ricordando il matrimonio, in una puntata di Oggi è un altro giorno con Caterina Balivo, la Marchini dichiarò: «Lui mi ha corteggiato come un gentiluomo dell’800, molto romantico: io volevo vivere una cosa fresca e giovanile, avere soprattutto una famiglia con mia figlia».











