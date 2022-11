Franco e Francesco Oppini, ex marito e figlio di Alba Parietti/ “La conquistai…”

Chi sono Franco e Francesco Oppini, ex marito e figlio di Alba Parietti

Franco Oppini e Alba Parietti sono stati per molti anni una delle coppie più belle dello spettacolo. Il matrimonio tra i due è avvenuto nel 1981 e un anno dopo è nato il figlio Francesco. I due si sono incontrati una sera a cena e chiacchierando hanno scoperto delle importanti affinità. Hanno così cominciato a frequentarsi e tra loro è sbocciato l’amore. Un amore che però poi è finito nel 1990, anno in cui Alba e Franco si sono separati, per poi divorziare nel 1997. La showgirl, dopo la fine del suo matrimonio, ha avuto diverse relazioni importanti come quelle con Stefano Bonaga, col principe Giuseppe Lanza di Scalea e con Cristiano De Andrè.

Dal loro amore è nato Francesco Oppini. Il ragazzo ha fatto carriera come commerciante di auto e commentatore sportivo, facendosi conoscere al grande pubblico con la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Perché Franco Oppini e Alba Parietti si sono lasciati? La showgirl non ha mai nascosto il grande amore che ha nutrito nei confronti dell’attore e comico. Ha raccontato, infatti, che negli anni ’80 si innamorò di lui seguendolo nel programma Gatti di Via Merulana. E, una volta, insieme ad una sua amica, andò a teatro per conoscerlo di persona. Tra i due ci fu un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia, come sappiamo, ha avuto un figlio, Francesco, che abbiamo conosciuto bene nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Da bambino ha sofferto per i litigi tra i genitori, che poi si sono separati, e anche per i pregiudizi dei compagni di classe, quando gli facevano vedere le copertine dei giornali della mamma con i suoi fidanzati. Ha avuto un ottimo rapporto con la nonna. Ha deciso di entrare nel mondo dello spettacolo, partecipando da giovanissimo al reality La Fattoria. Lei stessa in una lunga intervista ha ammesso di essere rimasta abbagliata non appena lo ha visto: “una sorta di Mick Jagger italiano” ha raccontato, tanto che l’amore è sbocciato subito.

Al tempo la rottura tra Franco Oppini e Alba Parietti fece molto scalpore: la coppia era molto seguita dal grande pubblico e spesso conquistava le copertine gossip nostrane. Pare che i motivi alla base della fine della loro storia d’amore siano da ricondursi alla differenza di età, ma anche a stili di vita differenti.

Franco Oppini e Alba Parietti hanno 11 anni di differenza. I due si sono sposati nel 1981 per poi separarsi nel 1990. Oggi l’attore comico è felicemente sposato con l’astrologa Ada Alberti: i due sono convolati a nozze nel 2003. In un’intervista a Vieni da me, Franco Oppini rivelò come conquistò Alba Parietti: “L’ho conquistata chiacchierando a una cena. Lei poi mi disse che le ero simpatico. Piano piano ci siamo frequentati ed è nato Francesco”.

