Franco ed Enza, Uomini e Donne/ “Non mi spoglio davanti ad un uomo che non conosco”

Scintille in studio nella puntata di Uomini e Donne trasmessa l’8 marzo. Dopo il momento dedicato a Biagio Di Maro, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Franco ed Enza. La signora era giunta in trasmissione esclusivamente per conoscere il professore, ma dopo i primi contatti telefonici, la signora ha deciso di fare un passo indietro non vedendo in lui un interesse ricambiato. “L’ho sempre chiamato io. Poi le mie amiche mi hanno fatto notare che non siamo mai neanche usciti a cena, ma non è questo il problema”, ha spiegato Enza sottolineando di non voler portare avanti la conoscenza anche per non aver gradito una richiesta di Franco.

Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Stella chiude la conoscenza: Armando Incarnato...

Franco aveva chiesto alla signora Enza di poterla massaggiare, ma tale richiesta non è stata accettata dalla dama. “Non mi spoglio davanti ad un uomo che non conosco”, ha spiegato Enza. A difendere la dama è Tina Cipollari che si scaglia contro il cavaliere.

Franco ed Enza, conoscenza finita a Uomini e Donne: il commento di Tina Cipollari

Tina Cipollari si scaglia contro Franco. “Se una signora vuole farsi massaggiare, va in un centro. Ma come si può iniziare una conoscenza con un massaggio?”, commenta la bionda opinionista. “Quindi Franco è finita?”, chiede Maria De Filippi ricevendo una risposta affermativa. “Sei dispiaciuto?”, chiede ancora la conduttrice. “No“, è la risposta secca del cavaliere.

Giuliana e Stefania, lite a Uomini e Donne/ Scintille in studio per Massimo

In studio, poi, arriva una signora che aveva chiamato la redazione di Uomini e Donne esclusivamente per conoscerlo, ma dopo essersi presentata, annuncia di non essere più interessata non avendo gradito le cose dette in studio alla signora Enza.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 marzo: lite furiosa in studio tra dame?

© RIPRODUZIONE RISERVATA