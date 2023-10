Franco Nero in lacrime per sua moglie Vanessa Redgrave/ “Penso ogni giorno a te, non mi rimane molto tempo”

Nero e il dolce messaggio della moglie Vanessa: l’attore scoppia lacrime

Franco Nero, attore e regista, è stato ospite di Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini. Dopo aver parlato a lungo della sua intramontabile carriera, l’attore ha ricevuto un toccante videomessaggio della moglie Vanessa Redgrave, dalla quale ha avuto il figlio Carlo.

“Mio carissimo. Penso ogni giorno a te. Non ci vediamo spesso, avrei voluto vederti molto più sovente… ma ho i polmoni che non funzionano bene, come sai. Abbiamo sempre provato a fare del nostro meglio e ci sono stati momenti favolosi… davvero fantastici! Io sono quasi alla fine, ho 86 anni, molti più di te! Tu devi vivere molto ancora… Ti raccomando caro mio… carissimo mio! Ti voglio tanto tanto bene” afferma. Queste parole hanno toccato profondamente l’attore che si è lasciato andare alle lacrime in diretta.

Franco Nero e l’amore con Vanessa Redgrave: dal primo incontro al ritorno di fiamma

Franco Nero e Vanessa Redgrave si sono conosciuti per la prima volta nel 1967 sul set del film Camelot: “Ero stato scelto per fare “Camelot” e lei era stata selezionata per interpretare Ginevra. Un giorno con il regista camminavo nei giardini della Warner Bros e vidi questa donna con dei blue jeans strappati, gli occhiali da vista, lentiggini, capelli rossastri non pettinati… Ebbi una pessima impressione di lei e, infatti, fui molto freddo. Alla fine dell’incontro dissi al regista che era un matto, perché lei era ‘un mostro” affermava lui.

L’amore tra loro dura circa 23 anni, durante i quali hanno dato alla luce il figlio Carlo. Poi tutto si interrompe bruscamente, per poi ritrovarsi qualche anno dopo in cui avviene il ritorno di fiamma. Ma come si sono conosciuti? “Trovai una lettera con cui mi invitava a cena a casa sua con altri attori. Io accettai, bussai e mi aprii una donna stupenda: pensavo di essermi sbagliato, invece era veramente lei” – ha raccontato Franco Nero parlando proprio del primo incontro con la moglie“.











