Franco Oppini e l’amore per la moglie Ada Alberti/ “Non è stato subito facile”

Franco Oppini e Ada Alberti: dal primo incontro al matrimonio

Ada Alberti è nota alle cronache rosa per essere la seconda moglie di Franco Oppini. L’attore si è risposato con l’astrologa dopo la fine del matrimonio con Alba Parietti, dalla quale ha avuto il figlio Francesco. La coppia si è conosciuta nel 2001 e, nel tempo, ha costruito: “Un rapporto che fa invidia a tanta gente” come la stessa Alberti racconta in un’intervista rilasciata ad Ambra Lo Faro per #LatoB.

I due si sono sposati nel 2003 e da allora non si sono più lasciati: “Prima di lui per anni sono stata single, certo ho avuto qualche fidanzato poi ma non sono mai stata fidanzata e non ho mai convissuto con qualcuno perché io davo ascolto a questa mia voce interiore che diceva ‘Non è lui” ha affermato l’astrologa. E ancora: “Con Franco non è che sia stato subito facile. Io, abituata ad essere single, ti arriva quest’uomo che ha un bel bagaglio di esperienza dietro, un’ex moglie, un figlio… dovevo avvicinarmi alla sua vita e l’ho fatto, semplicemente perché ho capito che era una bella persona e che c’era un bel feeling tra noi. Mi sono innamorata“.

La travolgente passione tra Franco Oppini e Ada Alberti

Franco Oppini e Ada Alberti sono insieme dal 2001, e in molti si chiedono quale sia l’ingrediente segreto per una relazione così longeva. La forte passione che la coppia esprime l’uno per l’altra. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’attore e l’astrologa hanno parlato di come l’intimità funzioni ancora molto bene tra loro.

“Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno. Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto. Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante” confessa la coppia che, dopo tanti anni di matrimonio, è mossa ancora da un’attrazione fatale.

