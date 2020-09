Franco Oppini replica ad Alba Parietti/ “Discussioni per Francesco, nessuna acredine”

Nell’ampia parentesi dedicata al talk show, in apertura di nuova puntata di Domenica Live, l’attenzione si è subito concentrata sulle accuse di Alba Parietti rivolte all’ex marito Franco Oppini e nelle quali ha anche tirato in ballo l’opinionista Karina Cascella. Proprio quest’ultima, presente in studio, ha voluto prendere la parola per replicare direttamente alla conduttrice: “Io sono stufa, vorrei sapere cosa Alba Parietti abbia fatto di grande per parlare degli altri e definirli sempre piccoli e inutili!”, ha esordito. L’ex volto di Uomini e Donne ha poi continuato a replicare alla Parietti asserendo: “Ha stufato il suo egocentrismo e il suo voler sempre scrivere post su Instagram come i ragazzini”, rivolgendosi alle ultime critiche riservate all’ex e padre di suo figlio Francesco. “Non è che in base ad una carriera una persona sia libera di esprimere o meno il suo pensiero. Il figlio entra nella Casa del Grande Fratello e lei non vede l’ora di essere al centro dell’attenzione…”, ha contestato ancora la Cascella prima di lasciare la parola a Francesco Oppini.

FRANCO OPPINI REPLICA ALL’EX MOGLIE ALBA PARIETTI

A prendere la parola è stato poco dopo Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti, tirato direttamente in ballo dall’attrice e opinionista proprio nel suo lungo sfogo su Instagram: “Non vorrei danneggiare Francesco nè che questa diatriba stupida possa danneggiarlo o rattristarlo”, ha esordito. L’attore ha quindi smentito le parole della sua ex confermando di non essere particolarmente social e di aver appreso del post attraverso la sua attuale moglie Ada Alberti. “Negli anni della separazione sono rimasto a vivere a Milano fino a quando Francesco aveva 20 anni, sono rimasto apposta per lui”, si è difeso Oppini. “Anche se separati mi sono “accollato” la presenza di Francesco, è stato uno dei momenti più belli, se lei dice il contrario dice una bugia”, ha aggiunto, replicando alla Parietti. Franco Oppini ha confermato di aver deciso di seguire la sua carriera solo dopo il compimento dei 20 anni da parte di Francesco, carriera che nel frattempo aveva subito uno stop. “A volte sono stato io solo con Francesco ma è stata una delle cose più belle della mia vita seguire mio figlio, venuto sempre prima del lavoro. In quel periodo lei lavorava di più e io sono rimasto molto volentieri”, ha aggiunto. Infine ha replicato sulla storia dei vecchi rancori: “ma quali vecchi rancori! Gli unici momenti in cui ci confrontavamo sono stati sempre per nostro figlio, lei è stata sempre mamma chioccia, io più libertario. Le nostre discussioni sempre per Francesco, nessuna acredine”.



