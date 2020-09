Franco Oppini, ex marito Alba Parietti/ In guerra per figlio Franceco? “Dovrebbe…”

Guerra in corso tra Alba Parietti e Franco Oppini? Dopo poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 del figlio Francesco, Alba Parietti e Franco Oppini sono stati i protagonisti di un botta e risposta al veleno. Oppini, ospiti di Domenica Live, ha affermato di non aver gradito la telefonata fatta in diretta dall’ex moglie durante il Grande Fratello Vip esortandola a lasciare al figlio il giusto spazio. Alba, su Instagram, ha replicato affermando di essere stata delusa e ferita dalle parole dell’ex moglie. “ Ogni tanto dico lascialo un po’ respirare ‘sto ragazzo. Non è più un bambino ha quasi 40 anni “, sono state alcune delle parole dette da Franco Oppini. “ Io credo, nel bene e nel male, di essere stata una buona madre e aiutato mio figlio sempre. Sono sempre stata al suo fianco e spesso da sola. Sono stata poco ringraziata per questo, ma solo criticata e ingiustamente. I conflitti li hai con chi passa la vita con te non con chi vedi poco e a distanza “, è stata la replica di Alba che ha chiesto di non parlare più del figlio nelle trasmissioni di cui è ospite.

FRANCO OPPINI, PACE CON ALBA PARIETTI PER IL FIGLIO FRANCESCO?

A mettere pace in famiglia potrebbe essere proprio Francesco Oppini, legato ad entrambi i genitori che, pur essendosi lasciati ormai da anni, non gli hanno mai fatto mancare l’affetto e il calore di una famiglia. Franco Oppini e Alba Parietti, innamorati dell’unico figlio, metteranno da parte tutte le divergenze? Franco, esattamente come l’ex moglie, sta seguendo il figlio Francesco da lontano, monitorando quanto sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Contemporaneamente, porta avanti la sua vita professionale e privata. Dopo la fine del suo matrimonio con la Parietti, infatti, ha ritrovato l’amore accanto ad Ada Alberti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA