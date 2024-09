C’è anche il cantante e musicista Franco Simone tra gli ospiti di oggi, lunedì 30 settembre, di Caterina Balivo a La Volta Buona. L’artista, meglio conosciuto come il ‘poeta con la chitarra’ per la sua versatilità, è pronto a raccontarsi tra presente, passato e futuro. Amatissimo a livello nazionale e internazionale, Franco Simone ha cominciato a farsi conoscere al grande pubblico partecipando nel 1974 al Festival di Sanremo. Una partecipazione che non fu felicissima, perché il brano non riscosse grande successo nel corso della kermesse. Andò molto meglio qualche anno dopo, nel 1976, con Tu… e così sia, che vale il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni.

Tra i progetti e i lavori più amati dal pubblico c’è quello che vede riportare alla luce il brano Un Colpo al cuore, cantato da Mina e scritto da Giancarlo Bigazzi. “Quando mi è stato chiesto di interpretare questa canzone mi sono sentito lusingato e onorato. Non solo perché ha un testo pazzesco ma anche perché è la canzone d’amore dei suoi genitori”, ha detto.

Stando alle parole rilasciate in una intervista al magazine Rockol, Franco Simone ha raccontato un aneddoto interessante sulla canzone di Mina. “Fu proprio la canzone Un Pugno al Cuore a far riappacificare i suoi genitori, dopo una litigata e a farli tornare insieme per sempre”.

La sua versione pensata per Un colpo al cuore fa parte di un progetto molto più ampio, pensato e condiviso proprio con Giovanni Bigazzi, figlio del paroliere, che si è attivato in prima persona per promuovere la riscoperta dei più grandi successi del padre.

