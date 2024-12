Sara Ricci, l’attrice conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Adriana Gherardi nella soap opera Vivere, nel programma “Storie di donne al bivio” di Monica Setta si è soffermata a parlare dei suoi genitori. La mamma e il padre sono stati un punto di riferimento importantissimo nella vita della popolare attrice che nel giro di poco tempo ha dovuto dire addio ad entrambi i genitori. La prima a lasciarla è stata la madre che soffriva di una terribile malattia; un percorso molto difficile che la stessa Sara ha raccontato così: “noi figli diventiamo genitori dei nostri genitori, a un certo punto”.

Stefano Oradei, chi è marito Manila Nazzaro/ Lei: "E' la persona della mia vita, lottiamo insieme per..."

In particolare l’attrice ha parlato della mamma che ha definito una donna splendida, anche se durante gli anni subito dopo la maggiore età per un certo periodo ha subito la sua assenza. Intorno ai 20 anni, infatti, l’attrice non ha potuto contare sul supporto della mamma che soffriva di una grave depressione che l’ha costretta a curarsi. “Da lei non ho avuto quel conforto che di solito si ha da una mamma” – ha confessato l’attrice a Verissimo precisando -“non perché non lo volesse ma perché stava male ed era impegnata con se stessa”.

Malattia Camilla Mancini: qual'è? Una paresi l'ha colpita da bambina/ "Ho un'asimmetria in viso"

Genitori Sara Ricci: la morte della mamma e del padre

Dopo la morte della mamma, Sara Ricci si è ritrovata a dire addio anche al suo papà. Una perdita improvvisa per l’attrice che nel giro di pochi anni ha perso entrambi i genitori. Se con la madre il rapporto è stata sempre buono con il papà, invece, ha avuto un rapporto altalenante e complicato al punto che non è riuscita nemmeno a salutarlo. “Stanotte ci hai lasciati e con la morte nel cuore mi trovo a fare i conti con la mia coscienza e la consapevolezza di fare un lavoro di m… che ti dilania, ti allontana dalle persone che ami, che ti rende egoista e autoriferito” – ha scritto l’attrice su Instagram.

Malattia Luna, figlia di Giada Desideri e Luca Ward: sindrome di Marfan/ "E' stata una mazzata"

Proprio come successe con la morte della mamma, anche in quell’occasione l’attrice si trovava fuori per motivi di lavoro lontana da Roma, la città dove i suoi genitori vivevano. Stessa sorte anche quando è venuto a mancare il padre, visto che l’attrice era impegnata a sostenere un provino per un fiction russa. “Non ti ho salutato come dovevo e come meritavi, ma so che eri orgoglioso di me” – ha concluso l’attrice parlando del padre.