Franco Simone, chi è e carriera/ Il debutto nel 1972 a Castrocaro, Canzonissima, Sanremo e il boom mondiale

Franco Simone, chi è e carriera: Canzonissima, Sanremo e i primi riconoscimenti

Franco Simone è un noto cantautore e autore italiano che, oltre che in Italia, ha riscontrato un clamoroso successo di pubblico e vendite anche in Sudamerica e in Europa. Nato ad Acquarica del Capo, in provincia di Lecce, il 21 luglio 1949, ha frequentato il Liceo Classico e, a seguire, la facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma. Ma sapeva benissimo che la sua strada professionale, il vero sogno da inseguire a tutti i costi, era la musica. E così, nel 1972 debuttò ufficialmente in questo settore vincendo il Festival di Castrocaro con Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti).

A seguire, nel 1973 partecipò a Canzonissima e nel 1974 al Festival di Sanremo, in occasione della sua prima partecipazione alla kermesse, con il brano Fiume grande. La canzone non ottenne il successo sperato ma spopolò all’estero diventando un trionfo di vendite grazie alle sue versioni in spagnolo e francese. Nel 1977 diventò a tutti gli effetti il “poeta con la chitarra“, appellativo con il quale è maggiormente conosciuto, dopo aver vinto il premio “Paroliere” a Monticelli Terme. Sempre nel 1977 vinse il Telegatto come “Rivelazione dell’anno”.

Franco Simone: gli album più celebri e il successo internazionale

Negli anni ’70 la produzione discografica di Franco Simone proseguì ininterrotta con un doppio album pubblicato nel giro di due anni. Nel 1977 uscì Respiro, contenente l’omonima canzone di successo, e nel 1978 pubblicò Paesaggio che, oltre al successo in Italia, restò in cima alle classifiche anche in America Latina. A seguire arrivarono l’album Gente del 1982 e Camper nel 1984, contenente il brano Ritratto portato in gara al Festival di Sanremo 1985, in quella che è stata la sua seconda ed ultima partecipazione alla kermesse canora.

La sua attività proseguì con nuovi dischi e progetti e le sue canzoni, incise in spagnolo, segnarono un vero e proprio boom in America Latina, portandolo a diventare sempre più un artista di fama mondiale. All’estero, in particolare in Sudamerica e Europa, ottenne infatti ben 12 dischi d’oro in 48 anni, oltre a un doppio disco di platino in Cile per Grandes exitos en castellano. Nel 2005 prese parte al reality Music Farm e, tra le sue ultime produzioni, spicca il disco del 2016 Carissimo Luigi – Franco Simone Canta Luigi Tenco, in cui reinterpreta alcuni brani del celebre cantautore.











