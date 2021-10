Franco Tavassi, ex marito Lunetta Savino/ Un matrimonio e un figlio insieme: Antonio

Lunetta Savino è ospite di Verissimo. A colloquio con Silvia Toffanin non si può escludere che la padrona di casa di Canale 5 decida di fare qualche domanda sulla vita privata e sul passato dell’attrice diventata celebre per il ruolo di Cettina in “Un medico in famiglia“. Se così fosse sarebbe inevitabile parlare dell’ex marito di Lunetta Savino: Franco Tavassi. Affermato attore di teatro, Tavassi ha condiviso con la collega un tratto di vita importante: i due sono stati sposati fino al 1994. A coronamento di un amore che credevano evidentemente più forte di quanto poi si è rivelao, Lunetta Savino e Franco Tavassi hanno messo al mondo anche un figlio, Antonio, nato nel 1988. La stessa attrice ha raccontato come proprio l’amore per il figlio l’abbia portata a tentare di salvare un rapporto che ormai non la rendeva felice.

Lunetta Savino temeva che il figlio Antonio potesse risentire della separazione dall’allora marito Franco Tavassi. Alla fine, però, la coppia ha dovuto prendere atto con sofferenza che il sentimento si era esaurito. Da qui una rottura che, come ha ammesso la stessa Savino, le ha provocato non poco dolore. Non sappiamo in che rapporti siano rimasti i due, ma il fatto di aver avuto insieme un figlio rappresenta qualcosa che va ben oltre le ruggini di due ex coniugi. D’altronde è stata la stessa Lunetta Savino, in un’intervista concessa al Corriere della Sera nel 2019, a prendersi in un certo senso parte delle responsabilità della rottura: “Cos’è successo dalla fine del mio matrimonio ad oggi? Ho avuto altre storie, ma mi sa che non sono destinata all’amore eterno. Sono nata con l’idea dei nostri genitori che stavano insieme tutta la vita. Poi, la mia generazione ha fatto coincidere il matrimonio con l’amore e i rapporti sono diventati instabili. Io stessa ho sofferto il divorzio, avevo un figlio piccolino, volevo resistere. Pensavo: ne risente. Però, ho superato tutto e, ogni volta, spero ancora che sia per sempre“.

