La malattia di Franco Tozzi e come è morto

Franco Tozzi è il fratello maggiore di Umberto Tozzi, venuto a mancare a Cuneo il 29 gennaio 2024 all’età di 79 anni. Nato a Rodi Garganico, in provincia di Foggia, è il primogenito di tre figli tra cui proprio il cantautore Umberto con cui ha condiviso anche la passione per la musica. Nel 1964 vinse il Festival di Castrocaro con il brano Due case, due finestre e l’anno successivo partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Johnny Tillotson con la canzone Non a caso il destino (ci ha fatto incontrare) e poi anche al Disco per l’estate.

Nel corso della sua carriera, Franco Tozzi ha fatto il chitarrista durante i concerti del fratello con il complesso Il Suo Primo Amore per poi tornare sulla scena musicale nel 1995 con l’album Ecco Perché mentre nel 2016, per festeggiare i 50 anni di carriera ha pubblicato l’EP Cinquanta con due nuove canzoni.

Chi è Carmen Novelli: la moglie morta di Franco Tozzi

Franco Tozzi è stato sposato con Carmen Novelli, scomparsa a luglio 2023, già prima ballerina al Teatro Regio di Torino e in numerose compagnie di balletto. I due si sposarono il 26 agosto 1965 nella parrocchia della Madonna delle Rose di Torino con il bassista Mario Scotti che gli fece da testimone.

Successivamente, Carmen Novelli è stata insegnante di danza in varie scuole nella Granda. La coppia aveva avuto un figlio Luca, anche lui ballerino di fama internazionale e poi maestro al conservatorio di Mentone. Luca aveva reso nonni i genitori con la nascita dei figli Stella e Romeo.

