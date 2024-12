Le festività irrompono con dolcezza e armonia nelle case, nelle città, nel cuore di tutti coloro che hanno voglia di accogliere la bellezza dell’atmosfera odierna. Come di rito e consuetudine, in molti saranno in queste ore a caccia delle migliori frasi auguri Vigilia di Natale 2024 al fine di destinare ad affetti, persone care, amici, colleghi, una buona dose di auspici sinceri in occasione di questa ricorrenza sempre speciale.

Carlo Lucchina, morto l’ex DG Sanità Lombardia/ Rivoluzionò il sistema sanitario. Formigoni: “dolore enorme”

Aforismi e citazioni si sprecano, spesso improvvisate e talvolta realizzate in extremis per rispondere alla moltitudine di messaggi che spesso arricchiscono queste giornate di festa. Ebbene, se state cercando le migliori frasi auguri Vigilia di Natale 2024 forse una delle scelte più pertinenti e ad effetto può essere quella di affidarsi all’eloquenza di vip e personaggi famosi – tra cinema, musica e mondo dello spettacolo – che spesso sono bacino inesauribile di idee originali ed innovative.

Million Day, numeri vincenti di oggi 24 dicembre 2024/ L’estrazione delle ore 13:00

Aforismi e citazioni famose: le migliori frasi di auguri di buona Vigilia di Natale 2024

Spezzare i clichè e uscire fuori dagli schemi ordinari è più semplice affidandosi a pensieri non necessariamente forbiti, ma sicuramente elaborati e corposi. Tra i migliori auguri Vigilia di Natale 2024 spiccano dunque quelli di alcuni volti imponenti nel mondo artistico, dal cinema alla letteratura, passando per il contesto televisivo. Ecco dunque servita una carrellata di pensieri, aforismi e frasi che ben si coniugano con l’occasione.

Frasi auguri Vigilia di Natale 2024

– E’ la Vigilia di Natale; se è passato il tempo in cui accadevano i miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere. (Jostein Gaarder)

Sostenevano Isis e Al Qaeda: 5 giovani stranieri arrestati in Italia/ Propaganda terrorista e affiliazione

– C’era il sacro silenzio nel crepuscolo grigio che arriva solo alla Vigilia di Natale. C’erano i grandi fiocchi di neve che cadevano come non cadono mai, se non la Vigilia di Natale. (John Fox Jr.)

– E’ sempre la vigilia di Natale, in una storia di fantasmi. (Charles Dickens)

– I nostri cuori si inteneriscono con i ricordi d’infanzia e l’amore per i parenti; stiamo meglio durante tutto l’anno per essere, nello spirito, tornati bambini alla Vigilia di Natale. (Laura Ingalls Wilder)

– La vigilia di Natale è la mia preferita; l’attesa più divertente di qualsiasi altra cosa. L’idea che qualcosa può essere speciale perchè decidiamo che dovrebbe esserlo, lo rendiamo speciale. Non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. (Kiersten White)