Siete pronti per una nuovissima e freschissima carrellata di frasi di auguri buon Natale 2024? Speriamo di sì perché come ben saprete siamo ormai giunti al 24 dicembre anche quest’anno e il tempo – ormai – stringe, soprattutto considerando che a brevissimo dovrete dedicarvi interamente ad imbastire tavole e tavolate e (soprattutto) a preparare le sembra gustose pietanze da servire ai vostri affamatissimi ospiti; ma come sempre la buona notizia è che in vostro aiuto accorriamo noi de ilSussidiario.net proponendovi in questa festosa mattinata pre natalizia delle nuove proposte per gli auguri buona vigilia di Natale 2024 prontissimi per i vostri messaggi su WhatsApp!

Partendo subito in quarta con gli auguri buon Natale 2024 in questa occasione vogliamo lasciarvi un paio di frasi (per così dire) generiche che si adatteranno facilmente a chiunque le riceverà; come ad esempio: “Una buona Vigilia di Natale a tutti voi! Potrete scorgere una magica slitta che corre veloce carica di pacchetti e pacchettini anche verso di voi“; oppure – ma questa è adatta solo nel caso in cui la inviate in tarda serata: “I bimbi sono curiosi di scartare i regali al risveglio. Cosa fate ancora in piedi, genitori nottambuli?“.

Citazioni divertenti ed aforismi per i vostri auguri buon Natale 2024: da Schulz ad Easterbrook

La seconda parte di questo articolo di auguri buon Natale 2024 la dedichiamo – invece – ad una serie di citazioni tra il simpatico e il serio partendo dal famosissimo autore del fumetto Peanuts Charles M. Schulz: “A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa“; immediatamente seguito dal conduttore televisivo americano Johnny Carson: “Spedisci i tuoi pacchi in anticipo in modo che l’ufficio postale possa perderli in tempo per la Vigilia di Natale“; ed anche dall’attore John Leo.

Un’altra simpatica (ma seria) frase che potrete usare per i vostri auguri buon Natale 2024 arriva direttamente dallo scrittore John H. Alexander che disse “Vigilia di Natale. Il crescendo finale nel grande avvicinamento al Natale. A casa nostra, nessun altro giorno è come questo“; mentre in chiusura vi lasciamo con un pensiero religioso di Gregg Easterbrook: “Alla Vigilia di Natale tutto è possibile”.