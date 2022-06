Fratelli d’Italia, eletti Verona 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

FRATELLI D’ITALIA, I RISULTATI A VERONA

A Verona lo spoglio prosegue con velocità. Alle 00.27 del 14 giugno, sono 259 le sezioni scrutinate su un totale di 265. In testa c’è Damiano Tommasi con una percentuale del 39.85% e 41992 voti. Il candidato del centrosinistra sfiderà Federico Sboarina, che ha ottenuto una percentuale del 32.54% con 34286 voti, al ballottaggio. Seguono Flavio Tosi, Alberto Zelger, Anna Sautto e Paola Barollo. Per quanto riguarda i singoli partiti, “Damiano Tommasi sindaco” è in testa al 16%. Segue il Partito Democratico secondo al 13.21% con 12.864 voti (con 253 sezioni scrutinate su 265). Fratelli d’Italia con 11.84% e 11.611 voti è il terzo di Verona. La Lega è sesta al 6.57% con 6.439 voti. Forza Italia al decimo posto con il 4.38% e 4.294 voti. (agg. Josephine Carinci)

Alle Elezioni Comunali Verona 2022 anche Fratelli d’Italia, come la Lega, punta a replicare il successo ottenuto alle scorse Amministrative del 2017, sostenendo ancora una volta il sindaco uscente Federico Sboarina. Il centrodestra, tuttavia, questa volta è spaccato, per cui oltre al candidato di centrosinistra Damiano Tommasi l’attuale primo cittadino ha dovuto vedersela anche con Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia. È presumibile che data la forza dei tre candidati sarà necessario ricorrere al ballottaggio. I risultati definitivi, tramite cui saranno resi noti anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, arriveranno comunque nelle prossime ore.

Questo l’elenco dei candidati di Fratelli d’Italia che potrebbero essere eletti alle elezioni comunali di Verona 2022: Maria Fiore Adami; Vincenzo Avitabile; Raffaello Bernini; Beatrice Bertagnoli; Stefano Brugnoli; Vania Butti; Cinzia Cabianca Ermini Beltrami; Silvio Cametti; Elisa Campedelli; Davide Danzi; Riccardo De Gennaro; Valerio Di Dio; Alessandra Fedrigo; Leonardo Ferrari; Leonardo Frigo; Matteo Gelmetti; Massimo Giorgetti; Gaetano Iannuzzi; Beatrice Mantovani; Omar Manzone; Massimo Mariotti; Elisabetta Molon; Luigina Nicoletta Montolli; Maddalena Morgante; Marco Padovani; Andrea Papadia; Francesco Perinoni; Massimo Piubello; Daniele Polato; Martina Rigo; Lucia Rupiani; Maria Cristina Sandrin; Andrea Tamburini; Lucrezia Volpi; Maurizio Zecchinelli; Mattia Zuliani.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FRATELLI D’ITALIA NEL 2017 Alle Elezioni Comunali Verona del 2017 Fratelli d’Italia vinse sostenendo insieme a Forza Italia, alla Lega e ad altre liste l’attuale sindaco uscente Federico Sboarina. Il candidato di centrodestra a primo turno ottenne il 29,26% dei voti. In totale la coalizione che appoggiava l’aspirante primo cittadino vincente sbloccò 22 seggi, di cui soltanto due andarono al partito di Giorgia Meloni, che si limitò ad ottenere il 2,72% delle preferenze. I consiglieri eletti furono Massimo Mariotti e Leonardo Ferrari, entrambi anche quest’anno presenti nell’elenco di candidati. L’obiettivo del partito è di dare continuità a quanto fatto in questo mandato appena concluso. “Siamo tutti pronti, uniti ed entusiasti, per confermare quanto di buono fatto e progettato in questi 5 anni e continuare a impegnarci giorno e notte per i veronesi nei prossimi 5. Così si vince e si fa il bene della città”, hanno detto i rappresentanti della squadra.

