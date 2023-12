Fratello di Greta Rossetti attacca Mirko e poi cancella tutto/ “Ora tiro fuori un po’ di cose che so”

Fratello di Greta Rossetti si scaglia contro Mirko: ecco cosa è successo

Nella serata di ieri sera, Greta Rossetti ha avuto un faccia a faccia con Mirko Brunetti e la madre Marcella, venuta al Grande Fratello per fare una sorpresa alla figlia. Quello che doveva essere un incontro pacifico ed emozionante si è trasformato in un incubo per l’ex tentatrice.

Daniele Dal Moro e Oriana si sono lasciati/ "Dice che le ho rovinato la vita, di non cercarla mai più"

In queste ultime ore, il fratello di Greta è intervenuto sui social per attaccare Mirko e difendere la sorella: “In tv c’è chi si stente forte. Le persone in televisione si possono anche sentire forti ma… Quasi, quasi, mo tiro fuori un po’ di cose che so. Così almeno qualcuno inizia a tacere.” Successivamente il fratello dell’ex tentatrice ha rimosso il video e ha dichiarato: “Ho deciso di rimuoverlo poiché il valore di mia sorella è ben altro, detto questo. Pace e amore e buon percorso vita mia.”

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi rientra nella Casa/ Il ritiro é annunciato?

Greta Rossetti e il disastroso incontro con la madre: “Non ce la faccio più”

Greta, nel corso della diretta di ieri, ha ricevuto la sorpresa della madre Marcella che si è sempre trasformata in uno scontro piuttosto acceso. Dopo un primo abbraccio, la donna mette in allarme la figlia che vede troppo dimagrita: “Adesso che ti vedo sto bene. Sono stata tanto male, te ne renderai conto dopo quando uscirai” afferma la mamma dell’ex tentatrice.

Marcella ha poi attaccato Mirko Brunetti: “Tu sei un angelo ma sei cascata dentro questa cosa, sei stata l’angelo riparatrice di questa coppia, tra loro c’è amore vero, Mirko con me non si è comportato bene fuori. È stato poco corretto nei confronti miei e dei ragazzi… È successo di tutto di più, tu fai il tuo percorso, ci sono tanti problemi fuori che non sai”. Greta Rossetti si infuria: “Ma potete parlarne fuori? Non mi interessa di Mirko! Non ce la faccio più, sono sei mesi che si parla solo di questo. Ho mangiato merd* a destra e sinistra per questo!”.

Alfonso Signorini, frecciatina a Greta Rossetti al Grande Fratello 2023: "Ci credo poco!"/ "C'è gente che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA