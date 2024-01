Frecce tricolori: storia, cosa sono e chi le ha fondate/ Il ruolo di Mario Squarcina

La storia delle Frecce Tricolori: chi le ha fondate?

Le Frecce Tricolori nascono ufficialmente il 1° marzo 1961, quando l’Aeronautica militare italiana decide di creare un gruppo specializzato per l’addestramento dei piloti. Un’idea che, anno dopo anno, ha dato vita ad un reparto che è diventato un’eccellenza militare italiana riconosciuta in tutto il mondo. L’Aeronautica Militare decise di dare il via a tale reparto presso la base aerea di Rivolto, in provincia di Udine e che è ancora oggi la base del reparto, dove arrivarono sei velivoli F-86E “Sabre”, con la livrea della pattuglia del “Cavallino Rampante”. Dal 1° luglio 1961, il reparto speciale dell’Aeronautica Militare ha assunto la denominazione ufficiale di 313° Gruppo Addestramento Acrobatico.

Il primo comandante di quelle che, oggi, sono conosciute come le Frecce Tricolori, è stato il maggiore Mario Squarcina, già leader e comandante della pattuglia dei “Diavoli Rossi”, che sarebbe passato alla storia, da quel giorno, come il primo comandante e “padre fondatore” delle Frecce Tricolori.

Com’è composta la formazione della pattuglia delle Frecce Tricolori?

Durante le esibizioni la formazione della pattuglia acrobatica è solitamente composta da 9 velivoli, denominati “Pony”, targati ognuno con un numero che va da 1 a 10. Come si legge su Wikipedia, il nominativo “Pony” fu coniato dall’allora Capitano Zeno Tascio per ricordare il cavallino di Francesco Baracca. I piloti arrivano dai reparti operativi di volo dell’Aeronautica militare ed entrano a far parte del gruppo acrobatico dell’Aeronautica Militare attraverso una serrata selezione.

Complessivamente, il reparto è formato da circa cento militari tra ufficiali, sottufficiali e graduati. Il restante personale che appartiene alle Frecce Tricolori è costituito principalmente da specialisti addetti alla manutenzione del velivolo Aermacchi MB339A-PAN.

Il centenario dell’Aeronautica Militare

Il 2023 è stato un anno importante perché è stato l’anno del Centenario dell’Aeronautica Militare. Per celebrare un compleanno così importante le Frecce Tricolori hanno ricoperto un ruolo fondamentale dando vita a diverse esibizioni durante le varie occasioni ufficiali toccando tantissime località di tutto il territorio nazionale, isole comprese.

Con le proprie acrobazie e i propri piloti, le Frecce Tricolori, da gennaio a dicembre 2023 hanno sorvolato i cieli italiani dando vita a veri e propri spettacoli di cui l’ultimo è avvenuto lo scorso 17 dicembre a Sorvolo Alta Badia durante la Competizione Ski World Cup.

Il 60esimo compleanno delle Frecce Tricolori

In occasione del 60esimo compleanno delle Frecce Tricolori avvenuto il 1° marzo 2021, l’allora ministro della Difesa Lorenzo Guerini con un tweet, ha celebrato pubblicamente la grandezze delle Frecce Tricolori sottolineando l’importante ruolo che tale reparto ricopre nella difesa del territoro.

«Da 60 anni colorano i nostri cieli. Auguri. @FrecceTricolori, simbolo di unità, eccellenza e speranza nel futuro. Ci avete fatto sentire protetti e vicini anche nei momenti più difficili. In questo anno così duro ci avete regalato un #AbbraccioTricolore che non dimenticheremo», le parole dell’allora ministro.











