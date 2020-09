Frecce Tricolori su Monza per GP Formula 1/ Video, show in volo “messaggio speranza”

Spettacolo immancabile ed imperdibile con le Frecce Tricolori nei cieli di Monza dove oggi, domenica 6 settembre, in occasione del GP d’Italia di Formula 1, non è mancato il tricolore a mixarsi al rosso Ferrari. Un mix perfetto tra il mondo delle monoposto della Formula 1 e quello dell’Aeronautica Militare, entrambi dispensatori di emozioni e spettacoli mozzafiato. I velivoli MB-339PAN delle Frecce Tricolori, questa domenica hanno sorvolato la griglia di partenza del Gran Premio d’Italia in atto proprio sul circuito di Monza dove per l’occasione è stato “disteso” il tricolore più lungo del mondo. Lo spettacolo era previsto per le 15.00, appena prima dei nastri di partenza della gara di F1. Subito dopo l’Inno di Mameli, come da programma, la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sfrecciato nel cielo di Monza compiendo una serie di acrobazie in volo e regalando un vero e proprio spettacolo a tutti coloro che hanno rivolto lo sguardo al cielo. “Il sorvolo sull’autodromo nazionale di Monza, rappresenta un ulteriore appuntamento per le Frecce Tricolori per portare un messaggio di speranza in un particolare momento storico durante il quale è necessario un forte impegno da parte di tutti per assicurare una graduale ripresa verso la normalità delle attività sociali, lavorative ed economiche”: è il commento, riportato da MilanoToday, che giunge dall’Aeronautica alla vigilia dell’importante appuntamento.

FRECCE TRICOLORI SU MONZA PRIMA DEL GP FORMULA 1

Le Frecce Tricolori, in occasione dell’importante appuntamento sportivo che vede la presenza di circa 300 spettatori per il Gran Premio di Monza, non potevano non regalare il consueto ed emozionante spettacolo. Tecnica, tecnologia e vero show sono i punti in comune tra la Pattuglia Acrobatica e la Formula 1, dove al primo posto c’è la passione. Proprio sul rettilineo dove il Coro degli Alpini ha intonato l’Inno di Mameli, si è compiuto uno degli spettacoli che da sempre emozionano, prontamente filmato da alcuni dei residenti del posto e condiviso sui social. Già nella giornata di ieri si era svolto il volo di ricognizione a Monza da parte delle Frecce Tricolore in vista di uno degli appuntamenti più attesi del Gran Premio di Formula 1 in un anno particolari in cui sono stati solo pochi appassionati a poter mettere piede all’interno del circuito di Monza per assistere alla gara per via delle restrizioni Covid che hanno portato alla chiusure delle porte della Formula 1 al pubblico.

