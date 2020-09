Griglia di partenza Formula 1/ Gp d’Italia 2020 Monza: lotta per la pole position

Tra poche ore scopriremo come si comporrà la griglia di partenza di Formula 1 per il Gran Premio d’Italia 2020 a Monza e davvero non vediamo l’ora di dare la parola all’asfalto dell’Autodromo lombardo, che sempre ci ha regalato grandissime emozioni. E che promette spettacolo anche nella prossima sessione di prove ufficiali, dove infurierà la lotta per la pole position: dopo tutto a Monza partire dalla prima fila è sempre utile, benché pure durante la prova domenicale non sono impossibili anche sorprendenti sorpassi nei lunghi tratti in rettilineo, magari sfruttando la scia di chi ti precede. E in vista della prima prova sul suolo nazionale (nel calendario del mondiale 2020 ne contiamo nel complesso tre) ecco che per la griglia di partenza di Formula 1 non possiamo non parlare ancora una volta di Lewis Hamilton e le Mercedes, di certo i netti favoriei oggi nella battaglia per la pole position. Il campionissimo inglese infatti anche quest’anno pare irraggiungibile: difficile dunque che la prima casella dello schieramento gli sfugga. Senza considerare che certo la casa di Toto Wolff oggi vorrà splendere fin dalle qualifiche, su una pista a loro favorevole per caratteristiche tecniche e che per giunta è “casa” della rivale Ferrari.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, HAMILTON SOLITO FAVORITO ALLA POLE POSITION

Ma oltre alla motivazioni e all’evidente superiorità della vettura anglo tedesco, a confermare l’ipotesi di un Lewis Hamilton autore della pole position e dunque occupante della prima casella della griglia di partenza della Formula 1 per il Gran Premio d’Italia 2020 a Monza, sono anche i numeri. Esaminando cosa occorso durante le qualifiche del sabato nei primi gp vissuti per questa strana stagione 2020 del campionato di F1, vediamo che mai alla Mercedes è sfuggita la pole position, nelle prime sette gare di quest’anno: al massimo è stato concesso agli avversari (alla Redbull di Max Verstappen) solo di completare la prima fila con la seconda casella dello schieramento, ma non di più. Anzi a ben vedere è stato quasi sempre il campionissimo britannico a imporsi: per Lewis Hamilton quest’anno contiamo già ben cinque pole position, rispettivamente ottenute durante i Gp di Stiria, Ungheria, Gran Bretagna, Spagna e pure in Belgio, solo sette giorni fa. A dargli il cambio al primo posto nella griglia di partenza di Formula 1 il compagno di squadra Valtteri Bottas, che invece ha firmato la pole position al primo Gran Premio d’Austria e poi ancora nella prova del 70^anniversario, a Silverstone. E in vista della prova di Monza, solo il finlandese pare in grado di competere alla pari con Hamilton: al massimo potrebbe dar loro fastidio l’olandese della Redbull, che però in qualifica ha ancora qualcosa in meno rispetto alle frecce d’argento (anche se nella domenica gli riesce di “vendicarsi”). Chi di certo nonostante la nomea, il blasone e pure la storia (ricordiamo bene quanto occorso qui solo un anno fa) non gli riuscirà di competere per la pole position oggi per il Gran Premio dell’Italia è la padrona di casa Ferrari. La rossa sta vivendo una crisi nera e senza fine, ed è evidente che la Sf1000 non è vettura sufficientemente competitiva al momento (a Spa i due piloti pure sono stati tagliati in Q2).



