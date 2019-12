FRED CLAUS – UN FRATELLO SOTTO L’ALBERO, ITALIA1/ Streaming del film con Kevin Spacey

Fred Claus – un fratello sotto l’albero è il classico film di Natale adattissimo per i bambini, ma che farà sorridere anche il pubblico dei più grandi. Su MyMovies riceve tre stellette sulle cinque messe a disposizione con Stefano Cocci che spiega: “Un divertimento per famiglia che non deluderà assolutamente le attese del pubblico”. La costruzione però va molto oltre i semplici schemi dei filmetti natalizi, come possiamo immaginarlo anche da un cast straordinario dove troviamo Vince Vaughn e Paul Giamatti per fare due esempi. Certo non è uno di quei film che rimane in mente per mesi e mesi, ma comunque merita una visione soprattutto e forse esclusivamente in questo periodo dell’anno. Fred Claus – un fratello sotto l’albero sarà trasmesso a partire dalle 21.20 e potremmo seguirlo anche in diretta streaming, cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Kevin Spacey protagonista

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero va in onda oggi, 27 dicembre, alle 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film di produzione a stelle e strisce uscito nelle sale statunitensi nel lontano del 2007 con il titolo originario di Fred Claus. La pellicola prodotta e distribuita dalla Warner Bros si basa su un soggetto scritto da David Dobkin, quest’ultimo ha ricoperto anche il ruolo di regista. Ottimo il cast di attori protagonisti tra di essi si segnala Vince Vaughn, Paul Giamatti e Kevin Spacey.

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, la trama del film

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero parla di Santa Claus, un personaggio che vivrà a lungo grazie alla sua bontà. La pellicola inizia da quando Santa Claus era un piccolo bambino, egli è cosi tanto buono che assurge allo status di Santo e per questo vivrà eternamente insieme alla sua famiglia d’origine. Il fratello Fred che gode della vita eterna per la vicinanza con Santa Claus non si sente alla sua altezza e per questo si allontana dalla sua famiglia d’origine. Con uno sbalzo temporale gli spettatori vengono traslati al presente, Fred è diventato un fannullone e per l’ennesima volta chiede aiuto economico al fratello, Santa Claus acconsente di aiutarlo ma solo al patto che Fred si rechi al Polo Nord per aiutare nel confezionamento dei regali dell’imminente festività di Natale. L’arrivo di Fred porta però scompiglio nella fabbrica dei regali, scompiglio che porta quasi alla chiusura della fabbrica. I rapporti tra i due fratelli diventano per questo motivo ancora più burrascosi, ma sarà lo stesso Fred a salvare tutto reinvestendo i cinquemila dollari che aveva guadagnato in un nuovo viaggio al Polo Nord. Qui una volta giunto grazie al suo astuto piano riuscirà ad ingannare gli ispettori inviati dalla commissione per l’abolizione del Natale e facendo cosi riuscirà a far felice nuovamente tutti i bambini del mondo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA