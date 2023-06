Fred De Palma, torna a far coppia con Ana Mena/ Nuovo singolo “Melodia Criminal” per l’estate 2023

Fred De Palma è tra i cantanti ospiti del LOVE MI 2023 di Fedez in programma a Milano. Tutto pronto alla lunga diretta del grande festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da Doom Entretainment e prodotto da Vivo Concerti in programma martedì 27 giugno 2023 in Piazza Duomo a Milano. Tra i cantanti che si alterneranno sul palcoscenico allestito sotto la Madonnina anche il rapper che sta per tornare sulle scene musicali con un nuovo singolo dal titolo “Melodia Criminal”. Si tratta di un nuovo potente singolo estivo, prodotto da Takagi e Ketra, in uscita il prossimo 7 luglio che ha visto il rapper tornare a collabora con Ana Mena dopo il grandissimo successo di “D’estate non vale”, 3 volte platino, e la super hit “Una volta Ancora”, 7 volte Disco di Platino, più di 160 milioni di ascolti su Spotify e ben 260 milioni di visualizzazioni del videoclip su YouTube.

Duo vincente non si cambia verrebbe da dire, visto che Fred De Palma ed Ana Mena tornano insieme per quello che si preannuncia già il nuovo tormentone dell’estate 2023. Non solo, la coppia dell’estate è pronta a presentare il nuovo brano in tutti i festival e programmi televisivi dell’estate con un solo obiettivo: la hit parade!

Fred De Palma: dopo il singolo con Ana Mena anche il tour

Non solo, dopo l’uscita del nuovo singolo “Melodia Criminal” in coppia con Ana Mena, Fred De Palma ha annunciato anche un nuovo tour. Si tratta di cinque imperdibili appuntamenti, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, in programma il prossimo autunno con date a Padova, Modugno, Senigallia, Roma e Milano. Successivamente il rapper volerà in Europa con due converti a Madrid e Barcellona. Il ritorno di Ana Mena con Fred De Palma arriva dopo il grandissimo successo di “D’estate non vale”, singolo del 2019, seguito successivamente da “Una volta Ancora”.

Una collaborazione che il rapper ha spiegato così a recensiamomusica.it: “la scelta è stata prettamente stilistica, ci piaceva unire il reggaeton alla baciata, in estate si tende ad uscire con singoli che vanno un po’ tutti nella stessa direzione, l’intenzione è stata quella di realizzare qualcosa di nuovo, almeno per l’Italia. Con Ana si è creato un bel rapporto”. A confermare il tutto anche la cantante spagnola di “Mezzanotte” che ha precisato: “siamo diventati amici molto rapidamente, credo che siamo riusciti a trasmettere alla gente la nostra alchimia, per questo motivo abbiamo deciso di ripetere la formula”.











