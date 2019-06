Freddie Mercury – Time Waits For No One/ Brano inedito in uscita il 21 giugno

I fan dei Queen e di Freddie Mercury si sveglieranno con il sorriso stamane. E’ infatti in uscita nei prossimi giorni una nuova traccia inedita, che il cantante di Stone Town aveva realizzato a metà anni ’80. Si tratta precisamente del brano “Time Waits For No One”, come riferito dai colleghi di Soundsblog.it, e la data d’uscita dovrebbe essere la prossima settimana, precisamente venerdì 21 giugno. A comunicarlo è stato il giornalista Adam Sherwin di iNews, che ha appunto fatto sapere nelle scorse ore: «Una traccia inedita di Freddie Mercury sarà pubblicata dopo una decennale ricerca delle prestazioni vocali perse. Time Waits For No One è stato originariamente registrato per la colonna sonora del musical Time, prodotto dalla West End, nel 1986, creato dal musicista Dave Clark. La versione rilasciata questo mese è una presa vocale diversa registrata dal frontman dei Queen. La base musicale del 1986 è stata sostituita da un accompagnamento per pianoforte».

FREDDIE MERCURY: “TIME WAITS FOR NO ONE” IN USCITA

Come già anticipato da Sherwin, si tratta di un pezzo che Freddie aveva registrato fra il 1985 e il 1986 per il musical Time, prodotto e scritto da Dave Clark. Il musicista e produttore britannico ha spiegato di aver cercato per anni la traccia in questione, e di averla finalmente trovata, di conseguenza, a breve verrà pubblicata. Il pezzo è stato registrato pressi gli Abbey Road Studios della Emi, ed è un pezzo molto “soft”, con voce di Mercury e piano forte suonato sempre dal frontman dei Queen. «Freddie ha dato il 110% ad ogni registrazione per entrambe le canzoni – il commento di Clarke – ‘Interpretava’ la canzone, non si limitava solo a cantarla. La interpretava come se si fosse trovato di fronte a 100.000 persone, in concerto, con ogni particella del suo essere. Il suo impegno era alquanto stupefacente. Sia che fossero le dieci di sera o le cinque del mattino dava sempre il massimo». Il musicista inglese ha poi aggiunto su “Time Waits For No One”: «mi ha fatto venire la pelle d’oca!».

