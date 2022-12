Frozen 2 Il segreto di Arendelle/ Su Rai 2 il film d’animazione di C.Buck e J.Lee

Frozen 2 Il segreto di Arendelle, film di Rai 2 diretto da Chris Buck

Frozen 2 Il segreto di Arendelle va in onda oggi, 29 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un film d’animazione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2019 e diretto da Chris Buck in collaborazione con Jennifer Lee. I due vinsero il Premio Oscar come miglior film d’animazione con il primo capitolo della saga e diressero anche un cortometraggio sulla stessa.

Ha prestato la propria voce ai protagonisti Kristen Bell, Idina Menzel, Evan Rachel Wood e Josh Gad. Rappresenta il secondo capitolo della saga omonima, successiva al titolo Frozen – Il regno di ghiaccio. L’opera d’animazione di Frozen 2 Il segreto di Arendelle è inoltre basata sul romanzo scritto da Hans Christian Andersen dal titolo La regina delle nevi. Dal punto di vista degli incassi, Frozen 2 Il segreto di Arendelle è ad oggi il film d’animazione con il guadagno più elevato, non solo per l’azienda Disney ma per l’intero panorama cinematografico mondiale.

Frozen 2 Il segreto di Arendelle, la trama del film

Le vicende narrate in Frozen 2 Il segreto di Arendelle sono ambientate nel luogo frutto di fantasia chiamato Arendelle, alle porte del mese di settembre. Sono ormai passati sei anni dalla morte dei genitori della protagonista, ma la giovane Elsa ha ripreso le redini della sua vita e si accinge ad organizzare le festività per l’incombente arrivo dell’autunno. Un giorno però, quando la stagione nuova è vicina, una voce particolare richiama la sua attenzione.

Non riesce a captare l’intero contenuto di quel suono strano e ambiguo, ma distingue in maniera chiara il suo nome incitato a raggiungere il Nord. Nel bel mezzo dell’inquietudine e dei dubbi, Elsa commette però un errore destinato a scuotere nuovamente la propria stabilità e serenità. Erroneamente, cadendo nel tranello di quella voce malvagia, risveglia gli spiriti che proteggono i 4 elementi che decidono di scatenare tutta la propria ira sull’intero regno della regina.

La situazione porta delle conseguenze drastiche non solo sugli abitanti del territorio di Arendelle ma anche verso le persone più care alla protagonista. La giovane Elsa si mette subito al lavoro al fine di arginare il problema almeno per tutti i cittadini, organizzando una vera e propria evacuazione generale del regno grazie al contributo dei suoi fedeli collaboratori. Successivamente, chiama a sé sua sorella e gli amici fidati, Olaf, Sven e Kristoff, con l’obiettivo di risolvere il prima possibile il tragico problema da lei stessa causato. La soluzione migliore porta verso la Foresta Incantata, luogo dal difficile passaggio ma che nasconde la soluzione alle avverse entità degli elementi. Sarà proprio l’ardua sfida con il mondo magico a dimostrare alla regina il potenziale dei propri poteri sopiti.

