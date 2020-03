Fuga da Milano dopo il decreto coronavirus/ Video, ammassati nei treni per scappare

Centinaia di persone si sono messe in fuga da Milano nelle ultime ore. Da quando è iniziata a circolare la bozza del nuovo decreto sottoscritto da Conte, che sancisce la chiusura della Lombardia più altre undici province, sono stati tantissimi coloro che si sono recati presso la stazione Centrale del capoluogo lombardo, per prendere d’assalto gli ultimi treni. Le immagini circolanti sul web sono eloquenti, e mostrano persone cariche di valigie che corrono per prendere i treni in partenza dalla Lombardia, con la paura di rimanere bloccati. La conseguenza è vagoni stracolmi all’inverosimile per i treni in direzione sud, soprattutto quelli che vanno verso la capitale, in barba alle disposizione anti-coronavirus. Sono migliaia infatti coloro che hanno occupato i vagoni, a volte anche senza biglietti raccontano sui social, con la distanza di un metro e mezzo fra persona assolutamente non rispettata. Forse non è giusto fare allarmismi ma pensare a migliaia di persone in fuga dalla zona del focolaio, senza conoscere le loro condizioni fisiche, non è sicuramente un fatto da prendere alla leggera.

FUGA DA MILANO DOPO CORONAVIRUS: CAOS E PANICO IN LOMBARDIA

E c’è ora chi punta il dito nei confronti di colui o di coloro che hanno fatto filtrare la notizia prima che il decreto venisse approvato. Così come accaduto due settimane fa, prima della prima zona rossa del lodigiano e della prima chiusura delle scuole, che aveva fatto scatenare il panico fra la gente, con i supermercati presi d’assalto, anche in queste ore le notizie sono circolate sul web e sui social prima della loro ufficialità. A tutt’oggi, infatti, il decreto non è ancora ufficiale, ed è molto probabile che la firma arrivi solamente nella serata di oggi, o addirittura lunedì, con ben 48 ore di “ritardo” circa, rispetto alla bozza che ha scatenato il panico. C’è il forte rischio che invece di contenere l’emergenza tale mossa possa far ottenere il risultato contrario, come un gatto che si morde la coda. Sono attesi importanti aggiornamenti in merito per tutta la giornata odierna, nell’attesa, “godetevi” il video della fuga da Milano qui sotto.





