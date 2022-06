Fuga da Reuma Park/ Su Italia 1 il film di e con Aldo, Giovanni e Giacomo

Fuga da Reuma Park, film di Italia 1 con le musiche di Mauro Pagani

Fuga da Reuma Park sarà trasmesso oggi, venerdì 3 giugno, su Italia 1 alle ore 23.35. Il film è stato girato nel 2016 da Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca. Il soggetto e la sceneggiatura sono sempre del trio comico che ha lavorato insieme a Morgan Bertacca, Valerio Bariletti e le musiche di Mauro Pagani.

Al fianco del trio comico troviamo nel cast anche Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Silvana Fallisi e Giorgio Centamore. Il film è stato prodotto da Paolo Guerra e distribuito in Italia dall’etichetta Medusa Film.

Fuga da Reuma Park, la trama del film: ritorno al passato

Fuga da Reuma Park si svolge nel 2041, durante la Vigilia di Natale a Milano. Aldo Baglio, un noto comico degli anni Novanta, è ormai anziano. I due figli gemelli, Valentino e Salvatore, lo mettono in una casa di riposo, Reuma park. Il posto ospita un vero parco divertimenti per intrattenere gli anziani ospiti, ma la realtà è ben diversa poiché i vecchietti vengono maltrattati.

Aldo incontra due suoi vecchi compagni di recitazione, Giovanni Storti e Giacomo Poretti e cominciano a passare molto tempo insieme tanto da progettare di scappare da quel posto maledetto. Decidono di fuggire durante la festa di Natale e sembrano riuscirci, ma vengono bloccati da Huber, guardia notturna di Reuma Park. Non è ancora tutto perduto poiché, entrando nella casa degli orrori, tramite un passaggio segreto, arrivano in Piazza del Duomo. Come andrà a finire?

