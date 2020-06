Fuga da reuma Park/ Video, su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Fuga da reuma Park va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 22 giugno, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un film italiano realizzato nel 2016 da diverse case cinematografiche tra cui La Medusa Film Ma quale si è occupata anche della distribuzione nei botteghini. La regia di questa pellicola è stata affidata ai tre principali protagonisti ossia Aldo Giovanni e Giacomo in collaborazione con Morgan Bertacca. I quattro si sono occupati anche della stesura dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura con le musiche composte da Mauro Pagani. Nel cast oltre ai principali protagonisti sono presenti anche Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Silvana Fallisi e Giorgio Centamore.

Fuga da reuma Park, la trama del film

In Fuga da reuma Park ci troviamo a Milano nel giorno della vigilia di Natale nell’anno 2041. Due uomini di nome Valentino e Salvatore, stanno raggiungendo il capoluogo lombardo per portare il loro anziano padre Aldo Baglio, che un tempo era un famoso comico, in una casa di riposo chiamata Reuma Park. Si tratta di un luogo che assomiglia ad un luna park nel quale ci sono in effetti delle giostre che sono a disposizione degli ospiti che sono degli arzilli vecchietti capaci di fare qualsiasi genere di virtuosismo.

Insomma, sembrerebbe un luogo straordinario dove trascorrere i propri giorni tra mille divertimenti, ma in realtà si tratta di un posto in cui gli anziani vengono abbandonati a se stessi dai propri cari e dove spesso hanno a che fare con dipendenti che non perdono l’occasione di maltrattarli. Aldo qui potrà rincontrare dopo diversi anni alcuni suoi vecchi compagni di recitazione e colleghi come nel caso di Giovanni Storti e Giacomo Poretti.

Le loro vite sono cambiate in maniera significativa anche perché Giacomo è diventato invalido e soprattutto alcolista. I tre, dopo essersi di nuovo riabbracciati, iniziano a ricordare i momenti belli della carriera e soprattutto la giovinezza in cui hanno avuto modo di lavorare tantissimo e di girare praticamente il mondo.

I tre, mentre si stanno divertendo sulle giostre, iniziano a pensare che non meritano questo genere di vita per cui decidono di organizzare una vera e propria evasione da Reuma Park. Il piano prevede l’utilizzo di una barca che è stata ereditata da uno dei tre e soprattutto attraverso l’utilizzo di un’ingente somma di denaro in possesso di Giacomo, progettano la possibilità di scappare in Brasile dove poter vivere in libertà. Ha inizio così una divertente e comica avventura che vedrà i tre arzilli vecchietti cimentarsi in una fuga per ritrovare quell’indipendenza e libertà che ormai i rispettivi familiari gli hanno tolto.

