Fulco Pratesi “Non faccio la doccia da 60 anni”/ Ecco perché non puzza “ho un trucco”

Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF, annuncia che non fa la doccia da 60 anni senza puzzare ed esplicita chiaramente di avere un trucco. Tra le curiosità più bizzarre del mondo c’è anche questa. Per alcuni può essere strano, per altri, come si può ben notare, non è così. La maggior parte della popolazione mondiale fa la doccia tutti i giorni ma lui afferma di aver un segreto e spiega perché non puzza senza fare la doccia. Un aneddoto del momento abbastanza strano, considerando che, non lavarsi per ben 60 anni si può definire un record.

Fulco Pratesi, si racconta su Rai Radio 1 ad Un Giorno da Pecora, dove spiega: “non faccio la doccia da 60 anni, nessun rischio di puzzare e vi spiego il perché”. Durante la trasmissione radio ha detto anche di aver perso l’udito andando a caccia. Non solo, ha spiegato che in Africa sparava alle antilopi, ispirato da Hemingway, ma ora come ora si pente di aver dato la caccia a degli animali. Ha raccontato anche cosa è successo durante il corso dei suoi 19 anni.

Fulco Pratesi racconta il suo segreto per non puzzare senza fare la doccia…

Fulco Pratesi ha raccontato a Un Giorno da Pecora di non fare la doccia da 60 anni, esattamente da quando giocava a rugby da ragazzo. Specifica anche che a casa sua ha una doccia molto piccola. Inoltre, è convinto che la doccia fa cadere i capelli. “Ho imparato a riconoscere il valore dell’acqua quando è stato in Africa e in India”, ha detto. Da sempre, ha un suo modo di vivere, in cui, prevale la lotta contro lo spreco dell’acqua e delle sue conseguenze sull’ambiente.

Quando gli è stato chiesto qual è l’alternativa alla doccia e come si lava, Fulco Pratesi ha risposto: “Mi lavo a pezzi, dove serve, nei punti più critici diciamo, e non c’è nessun rischio di puzzare. Utilizzo solo un piccolo pezzo di sapone, tanto la nostra pelle ci offre una splendida protezione naturale. E quando è possibile utilizzo anche poco lo sciacquone del water. È assurdo che noi puliamo i nostri bagni con l’acqua potabile”. Ecco svelato il suo segreto. Il trucco di Fulco Pratesi è lavarsi a pezzi! Ha ulteriormente raccontato che ha problemi di udito a causa di una passione giovanile: “me lo sono fregato facendo immersioni ed andando a caccia, a causa dei botti del fucile”, ha annunciato.

