FULL GEAR 2021/ Wrestling AEW, info streaming video tv: Kenny Omega contro Adam Page!

Lo spettacolo della AEW torna ad infiammare tutti gli appassionati di wrestling nella notte italiana fra sabato 13 e domenica 14 novembre con il pay-per-view Full Gear 2021. Presso il Target Center di Minneapolis, in Minnesota, si terrà infatti la terza edizione di questo evento e le sfide da non perdere sono davvero tante, a cominciare dall’attesissimo scontro tra Kenny Omega ed Hangman Adam Page per il titolo principale. Tutto pronto pure per stabilire chi sarà il prossimo sfidante nella finale del torneo che vedrà opporsi Miro contro Bryan Danielson mentre i Lucha Brothers cercheranno di mantenere le cinture di coppia nonostante il nuovo assalto degli FTR.

La campionessa Britt Baker difenderà il suo titolo femminile contro Tay Conti mentre nel Buy In ci sarà spazio per il match tag team fra Nyla Rose & Jamie Hayter e Thunder Rosa & Hikaru Shida. Un altro duello caldissimo sarà quello con protagonisti l’Inner Circle di Jericho e l’American Top Team di Dan Lambert con i Men of The Year in un Minneapolis Street Fight Match così come il falls count anywhere fra i Jurassic Express con Christian Cage e gli Young Bucks con Adam Cole. Infine, tre sfide che potrebbero rivelarsi davvero brutali viste le rivalità emerse negli scorsi mesi: Pac & Cody Rhodes vs Malakai Black & Andrade El Idolo, Darby Allin vs MJF e CM Punk vs Eddie Kingston.

AEW FULL GEAR 2021: INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento pay-per-view AEW FULL GEAR 2021 verrà trasmesso sul canale Sky Primafila 256 tramite appunto la piattaforma satellitare di Sky in diretta a partire dalle ore 02:00 italiane nella notte tra sabato 13 e domenica 14 novembre acquistando l’evento al prezzo di 9.99 euro. Chi vorrà rivedere lo show potrà sintonizzarsi sui canali di Sky Sport da domenica 14 novembre con tre repliche al giorno sul canale 259 alle ore 12:00, 16:00 e 20:00, oltre a poterlo selezionare on demand.

Attraverso gli account Instagram, Facebook, Twitter e Youtube della compagnia statunitense dovrebbe anche essere trasmesso in forma gratuita il pre-show, rinominato “Buy In”, della durata di circa un’ora, in attesa della card principale, durante cui verranno offerti i pronostici di vari esperti e ci sarà spazio pure per la sfida a coppie tra il duo composto da Nyla Rose & Jamie Hayter contro Thunder Rosa & Hikaru Shida, ex campionessa femminile della compagnia.

STREET FIGHT, FALLS COUNT ANYWHERE E LA SFIDA PER LE CINTURE

Nel corso di Full Gear 2021 saranno diversi i match che vedranno opporsi diversi wrestler sul ring e non solo. L’American Top Team, rappresentato da Junior dos Santos, Andrei Arlovski e dallo stesso Dan Lambert, insieme con i Men of the Year, ovvero Ethan Page e Scorpio Sky, hanno giurato di suonarle all’Inner Circle del TNT Champion Sammy Guevara, Santana, Ortiz, Jake Hager e Chris Jericho che non hanno affatto indietreggiato davanti agli ex artisti marziali, bersagliando anzi anche Paige Vanzant, compagna di Dos Santos. La Minneapolis Street Fight a cui prenderanno parte le due squadre potrebbe rivelarsi utile ad una piuttosto che all’altra parte per diversi aspetti ma quel che è certo è che Jericho ed i suoi non sono affatto nuovi a battaglie di questo tipo. Un altro incontro che potrebbe concludersi anche all’esterno del quadrato è il falls count anywhere match tra i Jurassic Express di Jungle Boy e Luchasaurus con Christian Cage e gli Young Bucks, Matt e Nick Jackson, con Adam Cole. La Superkliq vuole dimostrarsi migliore dei rivali sfidando tuttavia tre contendenti di primissimo livello che daranno loro del filo da torcere sfruttando pure il mismatch sul piano fisico. La divisione tag team potrebbe inoltre subire un importante cambiamento se gli FTR riusciranno a spodestare i Lucha Brothers. La coppia formata da Cash Wheeler e Dax Harwood ha già dato prova di poter battere Penta El Zero Miedo e Rey Fénix strappando loro le cinture di AAA World Tag Team Championship ma i fratelli messicani non hanno alcuna intenzione di farsi sorprendere una seconda volta mantenendo il loro AEW World Tag Team Championship.

TRE SFIDE PER CHIUDERE I CONTI UNA VOLTA PER TUTTE

Le faide non mancano di certo in AEW e durante Full Gear 2021 alcuni lottatori avranno l’occasione per risolvere i conti una volta per tutte. Due dei giovani pilastri della compagnia come Darby Allin, accompagnato dal leggendario Sting, ed MJF, seguito dal fido Wardlow, tenteranno di rubare la scena ai colleghi più anziani in un singles match dall’esito davvero incerto, specialmente se si pensa ai sotterfugi spesso utilizzati dal membro del Pinnacle. Fuoco e fiamme arriveranno pure dallo scontro fra il beniamino CM Punk ed Eddie Kingston, davvero difficile da contenere nelle scorse settimane. Separati nel parcheggio dell’arena solo grazie all’intervento di altri wrestlers, Punk e Kingston se la sono giurata promettendo quasi di affrontarsi all’ultimo sangue. L’arbitro potrebbe poi dover ricorrere ai guanti persino nel match tag team tra Pac & Cody Rhodes contro Malakai Black & Andrade El Idolo. Il britannico ha deciso di allearsi con l’americano per annientare l’olandese e il messicano senza dimenticare come Black abbia lasciato il segno su tutta la Nightmare Family dal suo arrivo in AEW.

I TITOLI PRINCIPALI ED IL PROSSIMO SFIDANTE

Il vertice della divisione femminile verrà messo in discussione a Full Gear 2021 quando Britt Baker sarà chiamata a difendere l’AEW Women’s World Championship contro Tay Conti. La dentista più amata di Pittsburgh, che sarà accompagnata come di consueto da Rebel e Jamie Hayter, con quest’ultima impegnata pure nel pre-show insieme con Nyla Rose contro Thunder Rosa ed Hikaru Shida, avrà una pratica piuttosto complicata da sbrigare affrontando la brasiliana, altrettanto amata dal pubblico e supportata dall’amica del cuore Anna Jay. Il main event della serata dovrebbe vedere affrontarsi sul ring il campione Kenny Omega ed Hangman Adam Page per l’AEW World Championship per un match atteso da lungo tempo da tutti i fan. Il cowboy Page è uscito con un’importante ferita alla testa dalla firma del contratto avvenuta nel corso di Dynamite di questa settimana a causa dell’attacco di Don Callis, manager del trentottenne, che lo ha colpito con una telecamera essendosi travestito da cameraman per non farsi appunto riconoscere. Omega ha approfittato subito dell’accaduto per firmare con il sangue dell’avversario il contratto per l’incontro e c’è da aspettarsi che anche la sfida di sabato notte possa essere altrettanto cruenta. Intanto uno fra Miro e Bryan Danielson guarderà con grande interesse l’esito di questa disputa dopo essersi affrontati nella finale per l’AEW World Championship Eliminator Tournament Final. Il bulgaro ha sostituito Jon Moxley, entrato in un programma per risolvere i suoi problemi legati all’alcolismo, ed è pronto ad ambire al gradino più alto della compagni schiacciando Danielson avendo già detenuto il TNT Championship, perso ai danni di Sammy Guevara a fine settembre.



