Fulmine mentre scattano selfie sotto l’albero/ Tre fratelli in ospedale con ustioni

Sono vivi per miracolo tre fratelli che mentre si stavano scattando un selfie con lo smartphone, sono stati raggiunti da un fulmine. La vicenda è raccontata da Dagospia citando il Daily Mail e ci giunge dal Surrey, contea dell’Inghilterra situata a sud est della nazione della regione. Negli scorsi giorni, durante un temporale, i tre fratelli Jobson, Rachel, Isobel e Andrew, avevano avuto la non brillantissima idea di ripararsi sotto un albero a Molesey Lock (cosa che notoriamente non si fa), per poi scattarsi una foto. A quel punto hanno estratto il cellulare e nell’esatto momento in cui hanno azionato il telefono un fulmine li ha colpiti in pieno.

Ex Alitalia, accordo Ue-Mef: Ita decolla il 15 ottobre/ “Una compagna competitiva”

L’immagine è stata immortalata sullo stesso cellulare, una foto decisamente scioccante dai toni bianco, gialli e rossi, derivante proprio dalla saetta proveniente dal cielo. I tre sono scappati, allontanandosi dall’albero, ma sono stati costretti a recarsi in ospedale per via di alcune ustioni. Isobel, studentessa di 23 anni, ha raccontato: “L’immagine di noi nel momento in cui è caduto il fulmine era alle 17.05. Ho scattato una foto di noi sorridenti, poi ne volevamo un’altra triste sotto la pioggia. Ma all’improvviso ero a terra e non riuscivo a sentire nulla a parte questo ronzio acuto. Tutto il mio braccio destro era insensibile e non riuscivo a muoverlo”.

Davide Bistot, 18enne morto nel sonno/ Mal di testa 'strano', vomito poi il decesso

FULMINE COLPISCE TRE FRATELLI CHE SI FANNO SELFIE: “FORSE LA PLACCA DI TITANIO…”

Così invece Rachel, la sorella di anni 26: “Stavamo scattando la foto con il nostro telefono e poi mi sono trovata a terra. Io e mia sorella stavamo urlando. Mi sono ustionata sulla coscia e sullo stomaco”. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno aiutato i tre fratelli a rialzarsi da terra, quindi hanno allertato i paramedici che dopo una prima stabilizzazione li hanno portati all’ospedale al St George’s Hospital di Tooting, a Sud di Londra. Non è da escludere che ad attirare il fulmine sia stata una placca di titanio nel braccio di Isobel, inserita dopo un incidente in bicicletta: “Il braccio di mia sorella era molto caldo”, ha aggiunto Rachel.

LEGGI ANCHE:

Sileri "Green pass obbligatorio per tutto"/ "Indecisi? Liberi di scegliere vaccino…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA