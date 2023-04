Fumanti (Ispra)/ “In Italia 3000 miniere ma compriamo minerali dall’estero”

Fiorenzo Fumanti, geologo dell’Ispra, coordinatore della realizzazione del Database nazionale geologico minerario, ne è certo: l’Italia non deve dipendere dall’export per i minerali più preziosi, fondamentali per la produzione tecnologica. Un’indagine condotta dall’Ocse rivela che le restrizioni all’export di materie prime critiche sono quintuplicate dal 2009 a oggi con i prezzi aumentati del 200%. L’esperto, a Repubblica, spiega: “Non mi meraviglia, avremmo dovuto aspettarcelo quando, all’inizio del secolo, l’Italia ha deciso di chiudere con l’attività mineraria. L’ultima miniera a chiudere è stata quella di bauxite a Olmedo, in Sardegna, nel 2014. Pensavamo che sarebbe stato più semplice ed economico acquistarle dall’estero, una scelta poco lungimirante: non si è andati al di là del bisogno immediato”.

Eppure, rivedere la scelta e non dipendere dagli altri per quanto riguarda le forniture minerarie, non è così semplice e immediato: “Dobbiamo recuperare tutto quello che è stato perso in 20 anni di mancati investimenti in ricerca, formazione e politica industriale”. Per questo, “Dobbiamo puntare sulla formazione tecnica e universitaria: sono pochissimi gli istituti tecnici minerari, ed è rimasto aperto un solo corso di Ingegneria mineraria, al Politecnico di Torino. Anche i corsi di giacimentologia sono insufficienti. Però quel poco che è rimasto è un’eccellenza, nelle Università e nei centri di ricerca come Cnr e Ispra. In quest’ottica nel Pnrr Geoscience di Ispra abbiamo inserito una parte dedicata alla formazione mineraria: le attività formative rimarranno sul nostro sito per almeno dieci anni”.

Fumanti: “Minerali? In Italia presenti più di 3000 siti”