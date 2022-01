FUNERALI DI STATO DAVID SASSOLI/ Diretta video e orario: la S. Messa con Card. Zuppi

I FUNERALI DI STATO PER DAVID SASSOLI: SARÀ SEPOLTO A SUTRI

Alle ore 12 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma verranno celebrati i funerali di stato per David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo mancato la notte dell’11 gennaio scorso per “per il sopraggiungere di una grave complicanza, dovuta a una disfunzione del sistema immunitario”.

Ad officiare la Santa Messa sarà l’arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Zuppi, amico e compagno di classe di David Sassoli in gioventù: il Governo italiano, tramite l’ultimo Consiglio dei Ministri, ha deliberato su proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi, «la celebrazione dei funerali per il Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli nella forma delle esequie di Stato (con spese interamente a carico dello Stato)». Al termine della cerimonia – che sarà disponibile in diretta tv e video streaming sui principali canali all news – la salma di Sassoli verrà tumulata nel cimitero di Sutri, per precisa scelta del compianto presidente dell’Europarlamento. «Il comune di Sutri accoglierà la salma all’ingresso del cimitero, in forma ufficiale – spiega la nota del comune -, con la presenza del presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, per consentire alla famiglia la riservatezza e il raccoglimento durante la tumulazione».

In diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Stato del Presidente David Sassoli https://t.co/3MA28KjTAW — Parlamento europeo (@Europarl_IT) January 14, 2022

IL SALUTO DELLA POLITICA: L’OMAGGIO IN CAMPIDOGLIO PRIMA DEI FUNERALI DI STATO DI OGGI

Oggi con i funerali di stato di David Sassoli, lunedì 17 gennaio con la commemorazione presso la plenaria di Strasburgo riunita in suo onore, ieri invece la lunga giornata presso la camera ardente in Campidoglio: sono tanti i momenti in cui poter onorare e omaggiare la memoria di David Sassoli, protagonista della politica italiana ed europea e prima ancora storico volto del giornalismo Rai. Ad aprire la giornata di saluti della politica era stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, recatosi in Campidoglio accompagnato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri: a seguire il Premier Mario Draghi e tutti i leader dei partiti in Parlamento (Salvini, Conte, Letta, Renzi, Meloni, Speranza, Fratoianni, Tajani). Con tanti altri parlamentari, amici giornalisti e gente comune, l’abbraccio stretto alla famiglia di David – la moglie Alessandra Vittorini e i figli Livia e Giulio – è stato commosso e durato in pratica 8 ore ininterrotte.

«David Sassoli ha interpretato la buona politica – dichiara il segretario Pd Enrico Letta all’uscita dal Campidoglio – che oggi non se ne va con lui, ma ci ha fatto il regalo di consegnarla a tutti noi». A ricordarlo con stima e affetto anche Antonio Tajani (n.2 di Forza Italia), suo predecessore alla presidenza di Strasburgo: «Il suo è stato sempre un sostegno prezioso, avevamo la stessa visione del ruolo del parlamento e dunque siamo sempre stati in perfetta sintonia e ci siamo difesi a vicenda nell’unica istituzione democratica dell’Unione Europea». All’uscita dalla camera ardente la rivale e leader FdI Giorgia Meloni ha voluto onorare così il suo avversario politico: «Ho conosciuto David Sassoli come presidente dei conservatori europei e posso dire che era una persona leale che rispettava gli avversari e per questo mi mancherà».

DIRETTA FUNERALI DI STATO DAVID SASSOLI IN VIDEO STREAMING, COME SEGUIRE LE ESEQUIE

Saranno presenti ai Funerali di Stato di David Sassoli, in Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, tutti i principali protagonisti della politica italiana e internazionale: sarà presente il Presidente del Consiglio Draghi, ma anche il Capo dello Stato Mattarella e i Presidenti di Commissione Europea e Consiglio Europeo, rispettivamente Ursula Von der Leyen e Charles Michel. L’inizio dei funerali di stato per David Sassoli avverrà alle ore 12 con la diretta tv prevista dalle principali testate giornalistiche all news Rai News24, SkyTG24, Tg Com24 e con finestre all’interno del Tg1 delle ore 13; in video streaming saranno invece possibili i collegamenti su CorriereTv e RepubblicaTv, oltre agli aggiornamenti su questa pagina.

Nel salutare la dipartita del compianto David Sassoli, la Conferenza Episcopale Italiana ha scritto questo messaggio di cordoglio a firma del cardinale Gualtiero Bassetti: «Nell’impegno professionale come giornalista e poi come uomo delle Istituzioni, ha sempre lavorato per una società più solidale e attenta ai bisogni dei giovani e degli ultimi. Era convinto che credenti e laici possono insieme riedificare quella casa per continuare a combattere gli idoli, abbattere muri, costruire ponti, dare corpo ad un nuovo umanesimo, come aveva sottolineato nel suo intervento a Bari, in occasione dell’incontro ‘Mediterraneo frontiera di pace’ nel 2020».



