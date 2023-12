Funerali Giulia Cecchettin 5 dicembre 2023/ Diretta video Padova: la lettera del papà. Sepolta con la mamma

OGGI I FUNERALI DI GIULIA CECCHETTIN A PADOVA: INFO DIRETTA, ECCO DOVE SARÀ SEPOLTA

A quasi un mese dal terribile delitto in quel di Fossò, si celebrano oggi 5 dicembre 2023 i funerali di Giulia Cecchettin, la giovane ragazza di Vigonovo rapita e poi trucidata dal fidanzato Filippo Turetta. L’ultimo saluto – a cui sono previste migliaia di presenza, compresi i vertici dello Stato – viene celebrato con la cerimonia funebre a Padova, presso la Basilica di Santa Giustina, in grado di contenere migliaia di persone contemporaneamente.

I funerali di Giulia Cecchettin saranno celebrato dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, e inizieranno alle ore 11 nella Basilica situata in Prato della Valle: a seguire è previsto il trasferimento della salma per un momento di preghiera nella piccola Chiesa Parrocchiale di Saonara, attorno alle ore 14. Solo in seguito, dopo il saluto della famiglia e degli amici di Giulia, il trasferimento al cimitero di Saonara per essere sepolta accanto alle spoglie della mamma Monica Camerotto, morta a 51 anni nell’ottobre 2022 dopo una lunga malattia. Per chi non riuscisse ad entrare nella Basilica saranno predisposti dei maxischermo nella vasta piazza che si affaccia su Santa Giustina: sarà invece sempre disponibile la diretta video streaming sui principali canali all-news (RaiNews24, TgCom24, SkyTG24) così come le singole dirette tv speciali previste da Tg1 e Tg5.

LA LETTERA DI GINO CECCHETTIN ALLA FIGLIA GIULIA DURANTE I FUNERALI: “DIRÒ LE COSE AL MEGLIO”

«Sto preparando un messaggio scritto che leggerò quel giorno. Non sono bravo con le parole, chiedetemi semmai di elettronica… ma sto cercando di dire le cose al meglio»: così negli scorsi giorni Gino Cecchettin, papà di Giulia, Elena e Davide, nell’annunciare ai giornalisti assiepati davanti alla casa di Vigonovo l’intenzione di leggere un messaggio dedicato alla memoria della piccola Giulia durante la Santa Messa dei funerali previsti oggi a Padova.

«Abbiamo scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio», spiega poi il padre di Giulia in riferimento alla scelta della Basilica di Santa Giustina a Padova, comunque non troppo distante dal comune del veneziano dove vive la famiglia Cecchettin. Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato l’ordinanza che decreta lutto regionale per tutta la giornata di oggi, martedì 5 dicembre, in memoria di Giulia Cecchettin e delle altre donne uccise dalla furia di compagni, fidanzati, mariti etc. «Martedì, per le esequie di Giulia – ha affermato il Governatore Zaia in una nota – chiedo all’intero Veneto un segnale corale, forte e chiaro, contro la violenza di genere. Una giornata che diventi indelebile, che segni il passo perché fatti come questo possano non ripetersi più. Lo dobbiamo a Giulia, nel cui ricordo, e nel ricordo di tutte le donne uccise senza un perché, continueremo a lavorare stretti gli uni agli altri nel combattere la violenza di genere».

AI FUNERALI DI GIULIA ATTESI MATTARELLA, MELONI E ZAIA

Oltre al Presidente Zaia, attesi i massimi vertici dello Stato per i funerali di Giulia Cecchettin, a dimostrazione della testimonianza civile e pubblica che è stata in qualche modo la lunga vicenda della scomparsa (prima) e della morte (poi) della giovane ragazza veneta. Accanto al sindaco di Padova Giordani ci saranno la Premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Con immenso dolore è stata tolta al nostro grande affetto», si legge nel manifesto funebre affisso a Padova e a Vigonovo dalla famiglia Cecchettin che chiede a tutti di non portare fiori ma «offerte per opere di bene in memoria di Giulia».

Rapita e accoltellata nelle ore successive alla scomparsa dal fidanzato Filippo Turetta, il “caso” di Giulia Cecchettin tiene tutt’ora i fari de media puntati da oltre un mese in tutto il Paese: la sparizione, il ritrovamento del cadavere vicino al lago di Barcis, l’arresto di Turetta in Germania e l’estradizione negli scorsi giorni nel carcere di Padova. I funerali sono stati indetti solo dopo l’autopsia eseguita venerdì sul corpo di Giulia Cecchettin: la vittima è stata uccisa da Filippo Turetta nell’area industriale di Fossò – a circa 6 chilometri dalla sua casa – verso le 23.40 di sabato 11 novembre. 22 coltellate di follia per le ultime ore di vita disperate della giovane ragazza divenuta suo malgrado un “simbolo” della lotta contro le violenze di genere: «Scappava da me, l’ho rincorsa e uccisa», ha raccontato in carcere agli inquirenti nel lungo interrogatorio il ragazzo che ha ricevuto la prima visita dei genitori dopo l’arresto. Proprio dalla famiglia Turetta è giunto nelle scorse settimane il messaggio di vicinanza e cordoglio a Gino, Davide ed Elena Cecchettin: «Proviamo un immenso dolore per la povera Giulia. Siamo vicini alla sua famiglia, siamo devastati per quello che è accaduto. Ci fa male vederci additare come genitori inadeguati, come una famiglia simbolo del patriarcato», ha raccontato Nicola Turetta ai colleghi del “Corriere della Sera”.

