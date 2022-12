Funerali Sinisa Mihajlovic, quando sono? Data e luogo/ Camera ardente a Roma…

Funerali Sinisa Mihajlovic: dove e quando si svolgeranno

A soli 53 anni, Sinisa Mihajlovic, dopo aver combattuto contro la leucemia, si è spento venerdì 16 dicembre nella clinica Paideia di Roma. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la sua famiglia che sta organizzando i funerali per permettere anche agli amici di potergli rendere omaggio con un ultimo saluto. Quando si svolgeranno, dunque, i funerali di Mihajlovic? Lunedì 19 dicembre a Roma. La cerimonia funebre si svolgerà prestto la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri presente in a Piazza Esedra.

La cerimonia dovrebbe svolgersi alle 11 del mattino a cui dovrebbero partecipare, non solo i parenti, ma anche amici e colleghi che, in queste ore, stanno rendendo omaggio all’ex calciatore sui social.

La camera ardente in Campidoglio

Prima dei funerali di lunedì 19 dicembre, Sinisa Mihajlovic riceverà il saluto anche dei suoi tifosi. L’allenatore, nel corso della sua straordinaria carriera, ha giocato anche nella Lazio regalando ai tifosi grandissime emozioni. I cittadini di Roma e non solo potranno così salutare Mihajlovic recandosi alla camera ardente che dovrebbe allestita in Campidoglio anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Non si sa neanche se sarà garantita una diretta televisiva per seguire i funerali di Mihajlovic che riceverà non solo l’ultimo addio, ma soprattutto il commovente abbraccio dei suoi tifosi e della sua famiglia. Prevista, inoltre, una forte rappresentanza del mondo sportivo.

