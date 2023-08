Funerali Toto Cutugno/ Diretta e come seguirli in TV: ultimo saluto nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo

Funerali di Toto Cutugno oggi 24 agosto 2023: nessuna diretta TV, ecco come seguirli

I funerali di Toto Cutugno saranno celebrati ufficialmente giovedì 24 agosto alle ore 11 a Milano. La notizia è stata data dall’agente Danilo Mancuso e la famiglia dell’artista. Il cantante è morto a 80 anni dopo una lunga malattia. Si trovava ricoverato al San Raffaele di Milano dopo che le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi mesi. I funerali saranno celebrati nella città nella quale ha vissuto. Per l’organizzazione della camera ardente a decidere sarà Palazzo Marino.

Non ci sarà una diretta tv per i funerali di Toto Cutugno. Le esequie saranno celebrati giovedì 24 agosto alle ore 11 nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo in via Argonne 56. Molto probabilmente sarà possibile seguire l’ultimo saluto al celebre cantante su UnoMattina Estate. Il programma di Rai 1 aprirà delle finestre live, raccontando con immagini in diretta cosa accade fuori dalla basilica. Il programma va in onda dalle 9:05 alle 12:00 (seguono Camper in Viaggio e Camper).

Funerali di Toto Cutugno, chi ci sarà? Attese decine di personaggi del mondo dello spettacolo

Decine di personaggi del mondo dello spettacolo e della musica parteciperanno alla cerimonia funebre per dare l’ultimo saluto all’immenso Italiano. Il cantante aveva d’altronde molti amici nel mondo della musica, come Al Bano Carrisi. È stato proprio lui a raccontare che Toto Cotugno ha scoperto di dover combattere contro una brutta malattia nel 2007. Il cantante di Cellino San Marco ha raccontato: “Circa 15 anni fa mi chiamò – essendo io uno dei fondatori dell’ospedale San Raffaele di Milano – affinché gli segnalassi un professore per curare il suo male. Un male grave, visto che i medici allora mi dissero che aveva solo 5 mesi di vita. Invece lui è stato grandissimo, ha resistito 15 anni. Un vero miracolo”.

