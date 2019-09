Fuori Controllo/ Video, su Rai 3 il film con Mel Gibson (oggi, 12 settembre 2019)

Il film Fuori Controllo va in onda oggi, giovedì 12 settembre, su Rai 3 a partire dalle ore 21:20. La pellicola ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 2010. Il regista del film è Martin Campbell. Il genere del film oscilla tra il drammatico e il thriller. Protagonista principale dell’opera risulta essere l’attore australiano Mel Gibson. Nel cast figurano anche altri attori importanti come ad esempio Ray Winstone, Danny Huston, Bojana Novakovic e David Aaron Baker. La sceneggiatura del film è stata curata da Andrew Bovell e William Monahan, quest’ultimo vincitore del premio Oscar. Il montaggio del film è stato curato da Stuart Baird mentre la colonna sonora della pellicola è stata composta dal maestro Howard Shore.

Fuori Controllo, la trama del film

Thomas Craven è un detective della polizia di Boston. Thomas non ha mai avuto una vita semplice, anzi si può dire che la sua esistenza è stata segnata da esperienze orribili. Difatti, Craven è un veterano di guerra, è vedovo e deve badare ad una figlia che vive diverse difficoltà, la ventiquattrenne Emma. Emma un giorno approfitta di una pausa dal suo quotidiano lavoro per andare a trovare suo padre. Suo malgrado comunque, mentre sta uscendo con il padre dirigendosi verso l’ospedale, viene fucilata da uno sconosciuto morendo sul colpo. Thomas Craven viene colto dalla disperazione ma c’è qualcosa che non riesce assolutamente a spiegarsi nella vicenda. D’altronde, lui già stava pensando di accompagnare la figlia all’ospedale, dal momento che aveva notato in lei degli strani sanguinamenti dal caso e dei sospetti conati di vomito. Deciso a fare luce sulla situazione, Thomas prima indaga sul suo passato e poi sposta l’attenzione altrove. La sua ricerca per trovare un colpevole lo conduce alla Northmoor, l’azienda dove la figlia lavorava da stagista. Con sua incredulità, Thomas verrà a conoscenza di segreti incredibile e solo lui potrà decidere di far luce sul caso, rivelando al mondo una scabrosa verità.

