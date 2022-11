Ambra Angiolini, sfratto esecutivo dal 3 novembre/ Fuori dal Coro “Non lascia casa”

La trasmissione di Rete 4, Fuori dal Coro, è tornata ad occuparsi del caso di Ambra Angiolini, la nota attrice, cantante e giudice di X Factor che non sarebbe intenzionata, il condizionale è d’obbligo, a lasciare la casa di proprietà dei coniugi Pazzini e in cui la stessa Ambra ha vissuto in affitto assieme all’ex Massimiliano Allegri. L’inviato di Fuori dal Coro ha intercettato Ambra in bicicletta: “Sappiamo che c’è la convalida di sfratto”, e lei ha replicato: “Non è la mia, c’è un altro nome sopra”, riferendosi al fatto che il contratto sia intestato proprio a Max Allegri.

Mario Giordano ha replicato: “C’è il suo nome sul contratto ma dentro quella casa ci sei tu. Ambra, che parli sempre dei diritti: avrà rispettato i diritti della proprietaria di casa?”. Il 3 novembre è scattato lo sfratto esecutivo e la casa andava liberata, ma Ambra Angiolini non ha lasciato l’appartamento ed ha tenuto la bocca chiusa, non volendo rispondere al giornalista di Fuori dal Coro: “Scappa via senza nemmeno una parola, ancora nessuna spiegazione sul fatto che da oltre 4 mesi sta occupando un appartamento di un palazzo nel centro di Milano”.

AMBRA ANGIOLINI, SFRATTO ESECUTIVO: BOCCA CUCITA A FUORI DAL CORO

Massimiliano Allegri non si è opposto allo sfratto del resto il tecnico della Juventus non ci abita più da mesi: “E’ Ambra che non libera la casa – ha proseguito il giornalista di Fuori dal Coro – e la sua proprietaria deve stare in hotel. Da giovedì scorso, 3 novembre, l’immobile deve essere liberato come si legge nell’ordinanza di convalida dove lo sfratto diventa esecutivo”.

Il programma di Rete 4 ha atteso l’arrivo di Ambra Angiolini sotto la sede della radio per cui lavora ma la stessa non ha voluto rispondere: il caso non si chiude e la sensazione è che non si concluderà in tempi tanto celeri, nonostante appunto dallo sfratto esecutivo sia passato quasi una settimana. Appuntamento alla prossima puntata per scoprire tutti i nuovi aggiornamenti.

