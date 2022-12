Fuorigioco semiautomatico in Serie A nel 2023/ Dalla prima giornata di ritorno?

Fuorigioco semiautomatico, “pronti ad applicarlo in Serie A”

Il fuorigioco semiautomatico arriva anche in Serie A. Dopo aver esordito in Champions League e al Mondiale in Qatar, la tecnologia sarà applicata anche nel nostro campionato. Ad annunciarlo è stato Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A. “Siamo pronti ad applicarlo già dalla ripresa del campionato, il prossimo 4 gennaio”, ha spiegato. In realtà, i tempi dovrebbero essere un po’ più lunghi. I test per far sì che il fuorigioco semiautomatico sia realtà devono ancora essere ultimati.

Se tutto andrà per il verso giusto, il fuorigioco semiautomatico potrà essere applicato a partire dalla prima giornata di ritorno in programma dal 27 gennaio. Servono però anche i pareri positivi della Figc e dell’Aia perché possa essere ufficialmente applicato. Il fuorigioco semiautomatico è un supporto tecnologico all’interno dell’ambito Var che funziona grazie alle 12 telecamere dedicate. Le immagini vengono elaborate dall’intelligenza artificiale in tre dimensioni: questa infatti riconosce 29 punti sul corpo di ogni giocatore in campo e ne riproduce la fisicità. In 20 secondi, dunque, viene ufficializzata la decisione.

Fuorigioco semiautomatico tra le novità in Serie A