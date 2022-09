Furia indiana/ Su Rete 4 il film western su Cavallo Pazzo

Furia indiana, il film western su Rete 4

Oggi pomeriggio, domenica 25 settembre, alle ore 17.05 su Rete 4 andrà in onda “Furia Indiana“, un film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1955 da William Alland e diretto da George Sherman, regista specializzato in questo genere.

Tra gli attori principali figurano Suzan Ball, Victor Mature, John Lund e Keith Larsen. Il film racconta la storia del capo della tribù dei Sioux, Cavallo Pazzo (interpretato da Victor Mature).

Timetrip: Avventura nell'era vichinga/ Su Italia 1 il film di Mogens Hagedorn

Furia indiana, la trama del film

La storia è collocata temporalmente nel 1854, all’epoca dell’uccisione del capo Victorious Bear da parte delle truppe americane. Prima di esalare l’ultimo respiro Bear confidò che presto sarebbe arrivato in quelle terre un uomo capace di rappresentare una guida esemplare per tutte le tribù situate nella nazione di Sioux. Non a caso, anche il piccolo Cavallo Pazzo dopo quel racconto ebbe una sorta di sogno premonitore dove aveva potuto scorgere un possente indiano in sella al proprio cavallo pieno d’oro e con in testa una corona colma di piume rosse.

Papillon/ Su Rai 3 il film con Steve McQueen e Dustin Hoffman

Dopo tanti anni Cavallo Pazzo è ormai cresciuto ed è alle prese con l’astio di suo cugino, Little Big Man. In particolare, quest’ultimo dà libero sfogo a tutte le sue rimostranze dopo il matrimonio del cugino con Black Chale, occasione per ottenere un ricco patrimonio. Dopo un duro scontro ha la meglio proprio Cavallo Pazzo che costringe il cugino ad andare via dal villaggio. Little Big Man trova rifugio a Fort Laramie, dove trova una possibile fonte di oro proprio nelle terre sacre di Sioux. Al fine di proteggere quella terra dall’avidità del cugino, Cavallo Pazzo in sella al proprio cavallo sfida nuovamente l’antagonista per difendere l’orgoglio e gli indiani del posto.

MONSTER TRUCK/ Su Italia 1 il film con Lucas Till poco apprezzato dalla critica

© RIPRODUZIONE RISERVATA