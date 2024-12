Non tutti lo sanno, ma Cristiano Malgioglio ha un fidanzato ormai da diverso tempo. Lui si chiama Furkan, e sì, proprio come gli attori che conosciamo in Terra Amara è di origini turche e vive stabilmente a Istanbul dove insieme a suo fratello ha in gestione una palestra. Il bel Furkan è molto più giovane di Malgioglio, il quale di recente ha stupito tutti con una battuta pungente: “Ho un fidanzato giovane perchè tutti quelli della mia età sono morti“.

Ironia a parte, il cantante è molto felice in questo periodo della sua vita. All’Adkronos aveva dichiarato di vivere una storia d’amore magnifica da ormai quattro anni. “Mi sono preso una cotta pazzesca“, ha detto, dicendo di sentirsi proprio come una ragazza al suo primo amore. Insomma, frasi in pieno stile Malgioglio con un tocco poetico e sempre autoironico: “Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie” ha raccontato al settimanale Chi. In effetti il fidanzato Furkan ha solo quarant’anni a fronte dei 79 del cantante. Ma che dire, l’età è solo un numero!

Come si sono conosciuti Cristiano Malgioglio e il suo fidanzato Furkan? Sempre a Chi, l’artista ha finalmente voluto svelare come è partita questa splendida storia d’amore. I due si sono incontrati nella famosa piazza Taxsim a Istanbul, quando il cantante era intento nella ricerca di un bel tappeto con i tulipani. Improvvisamente, ha confessato di aver visto passare un ragazzo bellissimo e con uno sguardo è nato tutto. Cristiano Malgioglio ha affermato che dopo qualche occhiata entrambi sono andati in confusione, e che poi, “da cosa nasce cosa”.

E il matrimonio? Come per ogni coppia la cui relazione procede a gonfie vele, viene naturale chiedersi se ci sarà mai il momento romantico del fatidico “sì”. Il cantante, qualche tempo fa aveva annunciato ai fan che prima o poi avrebbe deciso di sposarsi, anche se oggi ha cambiato totalmente idea. In realtà, avrebbe già pianificato tutto ad una condizione: avere come testimone Fiorello. “Se lui non verrà, niente matrimonio“, aveva detto, per poi confidare a Francesca Fialdini che si vorrebbe sposare a Sidney e che il conduttore dovrebbe essere disposto a raggiungerlo fino in Australia. Non ci resta che aspettare la conferma del cabarettista, sia mai che presto non vedremo il mitico Cristiano Malgioglio circondato dai fiori d’arancio…