Fidanzata Furkan Palali: storia finita con l’attrice Ezgi Eyüboğlu

Furkan Palali, attore turco che, durante la prima puntata di Ballando con le stelle 2024 ha fatto impazzire Rossella Erra, è ufficialmente single e cerca l’amore sperando di trovare presto la donna che riesca ad accettarlo totalmente e che non cerchi di cambiarlo. A confessarlo è stato lui stesso a Ballando ufficializzando, così, la fine della relazione con l’attrice Ezgi Eyüboğlu di cui aveva parlato a Verissimo. Facendo il medesimo lavoro, Furkan ed Ezgi riuscivano ad incastrarsi perfettamente capendo i rispettivi impegni. Qualcosa, tuttavia, tra i due si è rotto perché la storia, oggi, è finita e l’attore è nuovamente alla ricerca di una fidanzata.

Attualmente impegnato come concorrente di Ballando con le stelle 2024, l’attore sta trascorrendo molto tempo in Italia dove è molto amato per il successo ottenuto con Terra Amara e in Italia potrebbe anche incontrare l’amore con cui costruire una famiglia che desidera fortemente.

Furkan Palali e il desiderio di un figlio: le parole dell’attore turco

Con la collega Ezgi Eyüboğlu, Furkan Palali sperava di vivere la storia della vita con cui realizzare anche il sogno di diventare padre. L’attore, nonostante il successo ottenuto in Turchia e in Italia, non ha ancora trovato la donna della sua vita con cui formare una famiglia che, ad oggi, è la cosa che desidera di più come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata a Verissimo.

“Desidero un figlio da quando ho recitato il ruolo di padre in una serie. Ero il papà di una bambina e, a un certo punto, la mamma ci abbandonava, per cui mi trovavo ad occuparmi di lei da solo. Recitare con quella bimba mi ha fatto sentire padre per la prima volta. Da allora desidero un figlio, ma bisogna aspettare il momento giusto perché è una responsabilità”, le parole dell’attore che, in attesa di trovare l’amore, si gode l’avventura a Ballando con le stelle.