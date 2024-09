Gli appassionati di Terra Amara esultano per la partecipazione di Furkan Palali a Ballando con le Stelle 2024. Il tenebroso e affascinante attore turco è pronto a misurarsi in una nuova esperienza televisiva e farsi conoscere da una nuova fetta di pubblico. “Per me è un momento davvero molto bello”, ha raccontato in una intervista a Oggi, parlando del successo ottenuto in Italia con Terra Amara.”Anche in Turchia ho tantissimi fan per cui sono piuttosto abituato”, ha precisato l’attore, che però ha speso parole al miele per i fan italiani.

“L’affetto che una persona può ricevere quando arriva in un Paese straniero, come sta succedendo a me, è diverso. Mi lascio andare e cerco di godermela e di vivermela”, aveva confessato. Con l’esperienza a Ballando con le Stelle 2024, Furkan vuole esprimere la sua parte più autentica, senza troppi filtri e limitazioni. E chissà se si sgancerà ulteriormente sulla sua vita privata e sentimentale, come aveva iniziato a fare non molto tempo, in alcune interviste televisive.

Furkan Palali, chi è la fidanzata e collega Ezgi Eyuboglu: “Rispetta molto il mio lavoro e poi…”

Era infatti iniziata a circolare la voce che Furkan Palali fosse fidanzato e in una intervista a Verissimo di non molto tempo fa, l’attore turco aveva confermato i rumor che portavano alla collega attrice Ezgi Eyuboglu. “Da alcuni mesi c’è qualcuno nella mia vita”, aveva detto Palali, riferendosi proprio alla sua dolce Ergi.

“Lei rispetta molto il mio lavoro. A volte le dinamiche del mio lavoro possono creare problemi per la mancanza di tempo, ma lei riesce a comprendermi perché fa l’attrice”, ha commentato ancora Furkan. La fidanzata di Fiurkan Palali, per quanto risaputo, è diventata molto famosa per aver intepretato il personaggio Aybige Hatun nella serie ‘The Magnificent Century’

