Furkan Palali di Terra Amara si racconta a Ballando con le stelle 2024 e svela come deve essere la sua donna ideale

Furkan Palali fa il suo esordio a Ballando con le stelle 2024 con un video di presentazione in cui svela a chiare lettere la sua situazione sentimentale. “Io sono single.” annuncia l’attore turco, noto per il suo ruolo in Terra Amara, soap amatissima dal pubblico di Canale 5. Proprio a Ballando, Furkan Palali lancia quasi un appello, svelando di chi vorrebbe innamorarsi: “La mia donna ideale dovrebbe accertarmi per come sono, che non cerca di cambiarmi, che non mi giudica per i miei errori e che mi da serenità. So che voglio molte cose.”

Nel video di presentazione di Ballando con le stelle, l’attore di Terra Amara si racconta, mostrando anche tutta la sua determinazione e competitività. Prima, però, parla della sua famiglia: “Ho imparato da mio padre quanto sia importante essere gentili con tutte le donne. La famiglia significa tutto per me, mi hanno insegnato a non aver paura di niente, mi hanno insegnato che sbagliare è un inizio per poter trovare la verità.”

Furkan Palali vuole vincere Ballando con le stelle 2024

Furkan Palali è pronto a dare tutto per l’obiettivo di vincere Ballando con le stelle 2024: “Le cose belle e difficili non si ottengono facilmente. Ho giocato a basket per anni, vincere è nel mio DNA. – ha ammesso, sicuro di se, l’attore – Non sono venuto qui solo per una competizione o per fare un lavoro qui, non sono qui per scherzare, ma per avere successo e vincere.” Peccato però che la prima performance non faccia presa sulla giuria, che non lo premia, anzi lo penalizza con un punteggio basso e qualche critica, come “Legnoso”.