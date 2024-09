Ballando con le stelle 2024, anticipazioni prima puntata: giuria e cast

Questa sera, 28 settembre 2024, prende il via la nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, riprende le redini dell’amato e longevo programma di Rai 1, arrivato alla sua 19esima edizione, con un cast che promette sorprese e scintille. Il cast è confermatissimo: la giuria è composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Torna anche Alberto Matano a capo del tesoretto, come sempre diviso con i “tribuni del popolo” Rossella Erra e gli ex ballerini del programma Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Milly Carlucci: "Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle? 14 anni per convincerla"/ "Alan Friedman..."

Proprio a Matano e ai tribuni del popolo andrà, come di consueto, il compito di votare e la possibilità di contestare le votazioni della giuria, riuscendo addirittura a stravolgerla, premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. La decisione finale andrà però al pubblico a casa, che con la sua votazione potrà confermare quella della giuria o cambiarla a sua volta.

Anticipazioni Ballando con le stelle 2024, Milly Carlucci: “Barbara D’Urso ci sarà!”/ “La seconda puntata…”

Chi sono i concorrenti e i maestri di Ballando con le stelle 2024: ritorni e novità

Ma chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2024? Milly Carlucci è riuscita a creare un gruppo eterogeneo e variegato, portando in pista i seguenti nomi: Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Anna Lou Castoldi, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli,

Per quanto riguarda, invece, il cast dei maestri, ci sono conferme, ritorni e novità. Ritroviamo infatti Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Giada Lini e Angelo Madonia. C’è poi il ritorno in pista di Veera Kinnunen. Infine alcune novità, si tratta di Erica Martinelli, Sophia Berto e Nikita Perotti che hanno vinto “Ballando on the road “; Rebecca Gabrielli che ha partecipato in passato come ballerina per una notte; il due volte campione italiano di balli latino-americani Carlo Aloia e Giovanni Pernice, direttamente da Strictly Come Dancing.

Diretta conferenza stampa Ballando con le stelle 2024/ Streaming e dove seguire la presentazione ufficiale

La ballerina per una notte e come vedere Ballando con le stelle 2024 in streaming

Ballando con le stelle 2024 parte subito con la sua gara, ma la prima puntata difficilmente porterà ad una prima eliminazione. Le coppie si presenteranno a pubblico e giuria, esibendosi in balli caraibici, standard e latino-americani. Ci sarà poi spazio per la prima ballerina per una notte: l’atleta paralimpica italiana specializzata nei 100 metri piani e nel salto in lungo Giuliana Chiara Filippi. Chi si aggiudicherà il podio in questa prima puntata?

Ricordiamo che è possibile seguire la prima puntata di Ballando con le stelle 2024 in diretta su Rai 1, a partire dalle 20.35, ma anche in streaming sulla piattaforma Raiplay, dove dal giorno successivo sarà disponibile l’intera puntata.