Furkan Palali conquista la giuria di Ballando con le stelle 2024 (e Selvaggia Lucarelli in primis!)

Furkan Palali torna in pista nel corso della puntata di Ballando con le stelle 2024 del 19 ottobre, non prima di aver ripercorso la sua ultima esibizione e lanciato dei complimenti all’indirizzo di Selvaggia Lucarelli. “Mi sono sentito più a mio agio, ho cominciato a pensare che riesco ad esprimermi meglio sul palcoscenico. Le condizioni sono mature per mostrare il vero Furkan.” annuncia l’attore turco.

Poi su Selvaggia dice: “Penso che tra me e Selvaggia si sia creato un bel legame. È una donna molto bella, ma non solo fisica, c’è gentilezza, energia… il tutto dà vita a qualcosa.” Così si esibisce e stupisce tutta la giuria. Fioccano per lui i complimenti, a partire da Zazzaroni: “È incredibile! O ci hai preso in giro prima… sei veramente bravo! Mi sei piaciuto e c’eri con lo spirito. Io pensavo tu non potessi andare avanti e invece non è così.” Segue Canino: “La chiave giusta è l’ironia: devo dire che vista in pista funziona. Gli accenti sono da rivedere, però potete arrivarci”. Anche Carolyn Smith è pienamente d’accordo con i colleghi: “Complimenti! Mi viene il dubbio: o hai fatto finta prima di non saper ballare, per mostrare questo grande cambiamento, o ti sei fatto un mazzo così da domenica. Adesso però non hai il lusso di tornare indietro.”

Il dono hot per Furkan Palali a Ballando con le stelle 2024

È poi il turno di Selvaggia Lucarelli, che gli ricorda con ironia: “Io mi auguro che tu abbia anche una grande memoria, ricordandoti che l’unica che ha sempre creduto in te sono io, anche quando ballavi come Pinocchio.” L’unico critico è Mariotto, che gli assegna un 4 e gli dice: “Sinceramente ci vuole un po’ di equilibrio, io voglio di più, molto di più.” A consolarlo c’è però Rossella Erra, che ha per lui una serie di regali delle sue fan, tra cui anche due reggiseni.