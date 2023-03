FUTURE W3B, think tank su progresso tecnologico/ Focus su intelligenza artificiale e…

Alle 17 di venerdì 17 marzo 2023 sarà presentato ufficialmente “FUTURE W3B”, think tank focalizzato su blockchain, intelligenza artificiale e realtà estese. Presso il “Talent Garden Calabiana” di via Calabiana 6 (Milano), gli speaker dibatteranno in merito alle sfide e alle opportunità concesse dalle tecnologie emergenti per l’economia e la società, esaminando nel dettaglio i possibili sviluppi futuri e le implicazioni per governi, imprese e cittadini. La moderatrice dell’evento sarà la giornalista e conduttrice televisiva Giulia Brambilla, nota per il suo impegno nella divulgazione delle tematiche economiche e finanziarie.

L’obiettivo di FUTURE W3B è quello di promuovere la collaborazione tra i vari protagonisti della creazione e dell’adozione di tecnologie avanzate, dando vita e alimentando un ambiente di discussione e di condivisione di idee per promuovere e favorire interventi di policy utili all’efficienza e alla sostenibilità dell’innovazione digitale, al fine di favorire la crescita economica, la trasparenza e la sostenibilità.

FUTURE W3B E PROGRESSO TECNOLOGICO: “VOGLIAMO SUGGERIRE BUONE PRATICHE E ISPIRARE BUONE LEGGI”

Come ha dichiarato l’ideatore di FUTURE W3B, Stefano Ceci, “diamo vita a FUTURE W3B per analizzare le dinamiche che determinano il progresso tecnologico e approfondire gli effetti e le implicazioni dei cambiamenti in corso per proporre policy utili allo sviluppo dell’innovazione digitale. Vogliamo favorire il dialogo e il confronto fra università, centri di ricerca, imprese, startup e decisori politici per comprendere e valutare le implicazioni culturali, sociali, economiche e politiche di Blockchain, Intelligenza Artificiale, Realtà Estese e Metaversi al fine di suggerire buone pratiche e ispirare buone leggi”.

L’evento di lancio di FUTURE W3B rappresenta un’occasione unica per ascoltare i pensieri e le opinioni di esperti provenienti da diverse aree disciplinari e per prendere attivamente parte a una discussione approfondita sui temi che rappresentano il futuro dell’economia e della società. Per partecipare all’evento è possibile registrarsi gratuitamente sul sito web di FUTURE W3B.

PRESENTAZIONE DEL THINK TANK FUTURE WEB: GLI SPEAKER PRESENTI

L’evento vedrà la partecipazione di speaker di alto livello, tra cui Stefano Ceci, ideatore del progetto FUTURE W3B, l’onorevole Federico Freni, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Markus Reinisch, VP Public Policy Europe e Global Economic Policy presso Meta; Deborah Bergamini, onorevole e membro Commissione I, Camera dei Deputati; Giulia Pastorella, onorevole e membro della Commissione IX, Camera dei Deputati; Giulio Centemero, onorevole e membro della Commissione VI, Camera dei Deputati; Antonio Misiani, senatore e membro della Commissione X, Senato della Repubblica.

Non solo: alla presentazione di FUTURE W3B interverranno anche Chiara Frigerio, professore associato di Organizzazione Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Segretario Generale del Centro di ricerca Cetif; Alberto Dell’Acqua, professore associato di Practice di Corporate Finance and Real Estate presso SDA Bocconi School of Management; Lucio Lamberti, professore di Marketing Analytics, Omnichannel Marketing Management e Analytics for Business Lab al Politecnico di Milano.











